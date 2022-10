Gyventi švaresnėje aplinkoje ir kvėpuoti gaivesniu oru norime kiekvienas. Tačiau ar visi vienodai stengiamės dėl planetos būklės gerinimo? Norint gyventi ekologiškiau, visų tvarumo taisyklių vienu metu galbūt ir nepavyks laikytis, tačiau kiekvieną dieną puoselėjant aplinkai draugiškesnius įpročius, galime pasiekti įspūdingų rezultatų.

Laikai, kai tvarumas buvo madinga, jau praeityje

Ieva Budraitė, Žaliosios politikos instituto ekspertė ir „Samsung“ organizuojamo projekto mokeleviams „Solve for Tomorrow“ mentorė, teigia, kad tvarumas nebėra tik mados klausimas: „Aplinkai draugiški įpročiai lemia mūsų išgyvenimą planetoje. Klaida manyti, kad pavieniui nieko negalime pakeisti. Pavyzdys užkrečia. Be to, būdami vartotojo rolėje turime stiprų ginklą – diktuojame paklausą, kurią gamintojai ir prekybininkai nori atliepti. Jei iš rinkos pageidausime ilgaamžiškesnių, kokybiškesnių, aplinkai draugiškai pagamintų, perdirbamų produktų ar tvarumo kriterijus atitinkančių paslaugų, ilgainiui tokią pasiūlą ir užprogramuosime. O tai ir gali atnešti taip laukiamą pokytį“.

Projekto mentorės požiūriu, esminis patarimas visiems, kurie nusprendė gyventi tvariau, būtų visus pasirinkimus priimti vadovaujantis taisykle „mažiau yra daugiau“. Kitaip tariant, peržiūrint, kuriose srityse mūsų veiksmai, pirkiniai yra pertekliniai, be ko galime apsieiti nepakenkdami savo savijautai ar savirealizacijai. Tose srityse, kur vartojimo negalime išvengti, būtina ieškoti tvaresnių alternatyvų.

Kiekviena diena – šansas prisidėti prie planetos gerovės

Tvarus gyvenimo būdas iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti gana painus. Vis dėlto, į savo kasdienę rutiną pažvelgus atidžiau, įvairias veiklas ar pomėgius galima nesudėtingai paversti ekologiškesniais. Pradėti praktikuoti tvaresnį gyvenimo būdą, anot I. Budraitės, padės šie paprasti patarimai:

Apsipirkinėkite sąmoningai

Kiekvienas mūsų įsigytas gaminys aplinkoje palieka pėdsaką – nuo medžiagų, iš kurių jis pagamintas, iki gamybos metu išmetamos taršos ir pakuočių, kurios patenka į sąvartynus. Taigi, prieš įsigydami naują daiktą, paklauskite savęs, ar jums tikrai jo reikia. Jei atsakymas yra „taip“, apsvarstykite galimybę pirkti ne naują, o naudotą prekę.

Sumažinkite plastiko vartojimą

Šiandien milijardus kilogramų plastiko pakuočių galima matyti atviruose vandens telkiniuose. Skaičiuojama, kad plastikas, plūduriuojantis vandenyje, sudaro apie 40 proc. viso pasaulio vandenyno paviršiaus. Kasmet tūkstančiai jūros paukščių, jūrų vėžlių, ruonių ir kitų jūrų žinduolių žūsta prariję plastiką arba į jį įsipainioję. Pradėti mažinti plastiko atliekų kiekį galite keliais paprastais veiksmais: apsipirkdami naudokite daugkartinio naudojimo maišelius, atsisakykite vienkartinių vandens butelių, maišelių ir šiaudelių ir, kai tik įmanoma, venkite produktų, pagamintų iš plastiko ar supakuotų į plastikines pakuotes. Be to, į kovą su plastiko atliekomis stoja ir didžiausios technologijų bendrovės. Pavyzdžiui, „Samsung“ naujausių įrenginių komponentus gamina iš perdirbto plastiko ir taip prisideda prie aplinkos saugojimo.

Atkreipkite dėmesį į etiketes

Etiketė pasako visą svarbiausią informaciją apie prekę. Ekologiškai ir tvariai gaminama produkcija yra ženklinama specialiais logotipais. Jei įmanoma, rinkitės „Fair Trade“ sertifikuotas prekes – taip paremsite įmones, kurios rūpinasi tvaria gamyba. Be to, pirkite ekologiškai užaugintą ar paruoštą maistą. Nors jis gali kainuoti šiek tiek brangiau, bet dėl to į planetos gruntą ir vandenį nepatenka kenksmingi pesticidai, o tai apsaugo ne tik mūsų sveikatą, bet ir laukinę gamtą.

Keliaukite ekologiškai

Keisdami savo kelionių įpročius galite gerokai sumažinti anglies dioksido pėdsaką. Vaikščiokite pėsčiomis, važiuokite dviračiu, naudokitės viešuoju transportu ar automobilių dalijimosi paslauga. Taip pat svarbu palaikyti ir automobilio techninę būklę, reguliariai atliekant techninę patikrą ir pripučiant padangas. Skaičiuojama, kad atlikus techninę patikrą, degalų naudojimo efektyvumas gali padidėti nuo 4 iki 40 procentų.