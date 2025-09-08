Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristato teisės aktų (Darbuotojų saugos ir sveikatos bei Statybos įstatymų pakeitimo) projektus, kuriais siekiama sustiprinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto – pavojingos medžiagos, sukeliančios vėžį. Nors asbesto naudojimas Lietuvoje uždraustas jau nuo 2005 m., jo vis dar aptinkama senuose pastatuose, kurie šiuo metu intensyviai renovuojami ar griaunami.
Direktyva (ES) 2023/2668 įpareigoja visas Europos Sąjungos valstybes nares suvienodinti nacionalinius reglamentavimus dėl leidimų vykdyti darbus, susijusius su asbestu. Lietuva šiuos reikalavimus įgyvendins per naują leidimų sistemą, kuri įsigalios nuo 2025 m. gruodžio 21 d. Vyriausybė teisės aktų projektams jau yra pritarusi, priėmimo stadija planuojama Seimo rudens sesijos pradžioje.
Statybų sektoriuje – didžiausia rizika
Statistika rodo, kad net 78 proc. profesinio vėžio atvejų Europos Sąjungoje susiję su asbesto poveikiu, o 97 proc. paveiktų darbuotojų dirba būtent statybų sektoriuje. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad ligos požymiai gali pasirodyti praėjus ir 30 metų nuo asbesto poveikio. Lietuvoje kasmet fiksuojama vos 10–18 pranešimų apie su asbestu susijusią veiklą, nors tokių objektų yra apie 2 tūkstančius.
Pagal naująją tvarką įmonės, planuojančios vykdyti griovimo ar statybos darbus, kuriuose gali būti asbesto, privalės gauti Valstybinės darbo inspekcijos leidimą. Leidimas bus nemokamas ir neterminuotas, viešai prieinamas Licencijų informacinėje sistemoje. Šis dokumentas patvirtins darbdavio pasirengimą ir įsipareigojimą saugoti darbuotojus.
Darbdaviams – aiškesnė atsakomybė
Įstatymo lygmeniu įtvirtinama darbdavio pareiga saugoti darbuotojus nuo asbesto poveikio. Nors leidimas bus išduodamas vieną kartą, įmonės turės nuolat teikti informaciją apie konkrečius objektus, kur vykdomi darbai. Pereinamuoju laikotarpiu tai bus galima daryti ir popieriniu formatu, vėliau – tik per Valstybinės darbo inspekcijos Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemą (EPDS).
„Šis pokytis – tai žingsnis link aiškesnės ir efektyvesnės prevencijos. Tikimės, kad tai paskatins savikontrolę ir atsakingesnį požiūrį į darbuotojų sveikatą. Fizinis tikrinimas išduodant leidimą nebus vykdomas, tačiau įmonės turės deklaruoti pasirengimą ir laikytis nustatytų reikalavimų. Tai – ne suvaržymas, o galimybė dirbti saugiau“, – komentuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo aplinkos grupės vadovė Rasa Jakubėnienė.
Nauda visuomenei – sveikesnė darbo aplinka
Įgyvendinus naujus reikalavimus, tikimasi geresnės darbuotojų sveikatos apsaugos, mažesnės rizikos susirgti asbesto sukeliamomis ligomis, ilgesnio darbingo amžiaus laikotarpio bei mažesnių gydymo ir nedarbingumo išlaidų.