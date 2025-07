„HBO Max“ nuo šiandien pasiekiama Lietuvoje, taip pat Albanijoje, Armėnijoje, Kipre, Estijoje, Sakartvele, Islandijoje, Kazachstane, Kirgizijoje, Latvijoje, Maltoje ir Tadžikistane.

Platformos startas šiose šalyse pasitinkamas įspūdinga turinio pasiūla: „Nusidėjėliai“ (Sinners), „Minecraft filmas“ (A Minecraft Movie), „Hario Poterio“ (Harry Potter) filmai, „Baltasis lotosas“ (The White Lotus), „Paskutinieji iš mūsų“ (The Last of Us), „Pitsbergo priimamasis“ (The Pitt), nauji serialų sezonai – „Taikdarys“ (Peacemaker) ir „Rikas ir Mortis“ (Rick and Morty), o netrukus pasirodys ilgai laukti „Task“ bei „IT: Welcome to Derry“.

Vilnius, 2025, liepos 22 d. – „Warner Bros. Discovery“ pasaulinė srautinio transliavimo platforma „HBO Max“ oficialiai pristatyta 12-oje naujų šalių, tarp jų ir Lietuvoje.

Nuo šiol šių šalių žiūrovai galės mėgautis išskirtiniu pramogų turiniu iš „HBO“, „Warner Bros. Pictures“, „DC Studios“, „Max Originals“ ir kt. Jau dabar platformoje galima pažiūrėti tokius pasaulinius hitus kaip „Nusidėjėlius“ (Sinners) ir „Minecraft filmą“ (A Minecraft Movie), visus mėgstamus „Hario Poterio“ (Harry Potter) ir „Fantastinių gyvūnų“ (Fantastic Beasts) filmus, „Kopą“ (Dune), „Kopą. Antra dalis“ (Dune: Part Two), „Akvameną 2: Prarasta karalystė“ (Aquaman and the Lost Kingdom), „Žiedų valdovo“ (The Lord of the Rings) filmus, „Betmeną“ (The Batman), „Beetlejuice Beetlejuice“ ir dar daugelį kitų.

Taip pat platformoje pasiekiami tokie populiarūs serialai kaip „Paskutinieji iš mūsų“ (The Last of Us), „Baltasis lotosas“ (The White Lotus), „Euforija“ (Euphoria), „Drakono namai“ (House of the Dragon), „Palikimas“ (Succession), „Pingvinas“ (The Penguin), „Ir štai kaip…“ (And Just Like That…), „Jo tamsiosios jėgos“ (His Dark Materials), „Taikdarys“ (Peacemaker), „Rikas ir Mortis“ (Rick and Morty).

Netrukus turinį papildys ir itin laukiami nauji serialai „Task“ ir „IT: Welcome to Derry“.

Be to, jau prieinami ir šie kultiniai serialai: „Draugai“ (Friends), „Sostų karai“ (Game of Thrones), „Seksas ir miestas“ (Sex and the City), „Sopranai: mafijos kronika“ (The Sopranos), „Blakė“ (The Wire), „Tikras kraujas“ (True Blood), „Viceprezidentė“ (Veep), „Didžiojo sprogimo teorija“ (The Big Bang Theory), „Pažabok savo entuziazmą“ (Curb Your Enthusiasm), „90-ies dienų sužadėtinis“ (90 Day Fiancé) iš „TLC“, „Aukso karštinė“ (Gold Rush) ir „Automobilių meistrai“ (Wheeler Dealers) iš „Discovery“ bei vaikams skirti šou: „Batwheels“, „Teen Titans Go!“, „The Amazing World of Gumball“.

„HBO Max“ jau veikia:

„Eurosport“ sporto aistruoliai prie savo bazinio plano pridėję papildinį „Sportas“ gali stebėti visus „Tour de France“ lenktynių, kurios baigsis liepos 27 d., įvykius, taip pat „Tour de France Femmes“, o rugpjūtį – „La Vuelta a España“ ir JAV atvirąjį teniso čempionatą „US Open“. Taip pat vėliau šiais metais bus transliuojami „PGA Tour“, „Formulė E“ ir pagrindiniai žiemos sporto renginiai.

„Prisijungus dar 12 naujų valstybių, sparčiai artėjame prie 100 rinkų pasiekiamumo visame pasaulyje, o platformos pasirodymas Vokietijoje, Italijoje ir Jungtinėje Karalystėje dar tik priešakyje – jis numatomas kitų metų pradžioje. Šiemet „HBO Max“ patiria įspūdingą augimą, siūlydama stulbinantį turinį ir toliau plėsdamasi“, – sako „Warner Bros. Discovery“ pasaulinės srautinio turinio platformos ir žaidimų generalinis direktorius bei prezidentas JB Perrette.

„HBO Max“ prenumeratos planai*

Standartinis planas – 9,99 € / mėn., leidžia žiūrėti per 2 įrenginius vienu metu, HD kokybė, iki 30 atsisiuntimų žiūrėjimui be interneto (taikomi ribojimai). Metinis planas – 99,90 €.

„Premium“ planas – 11,99 € / mėn., leidžia žiūrėti per 4 įrenginius vienu metu, 4K UHD ir Dolby Atmos (jei prieinama), iki 100 atsisiuntimų (taikomi ribojimai). Metinis planas – 119,00 €.

Taip pat prieinamas ir papildomas sporto paketas už 3,00 € / mėn., suteikiantis galimybę stebėti tiesiogines transliacijas ir svarbiausius momentus iš pagrindinių tarptautinių sporto renginių per „Eurosport“.**