Originalus filmas „Įsikūnijimas“ (angl. „Avatar“) sukėlė bangas, kai pasirodė kinuose prieš 13 metų, ir tapo daugiausiai uždirbusiu kada nors sukurtu filmu. Daugybė metų praėjo be tolesnių tęsinių, tačiau režisierius James Cameron ir kompanija netrukus kompensuos prarastą laiką.

Vėliau šiais metais kino teatrus pasieks pirmasis istorijos tęsinys pavadinimu „Įsikūnijimas. Vandens kelias“ (angl. „Avatar: The Way of Water“). Ir, pasak pripažinto rašytojo-režisieriaus Liam O‘Donnell, tai yra „beprotiškai sudėtingiausias kada nors sukurtas filmas“.

„Vien tik visi duomenys, kiek jie užfiksavo.“ – stebisi kino kūrėjas Liam O‘Donnell. „Povandeninių veiksmų fiksavimas su 15 kamerų. Po dvi kameras ant kiekvieno aktoriaus veido. Taip, ir infraraudonųjų spindulių gylio fiksavimas, kad kompiuteriu sukurti personažai būtų patalpinti tiesioginio veiksmo filmuotoje medžiagoje.“

Galutinis rezultatas, kurį galima išvysti pasirodžiusiame filmo „Įsikūnijimas. Vandens kelias“ anonse atrodo gana įspūdingas. Kino gerbėjai gali pasikliauti, kad režisierius James Cameron pateiks kvapą gniaužiančius vaizdus.

„Visi aktoriai, įskaitant 7 metų vaiką ir 72-metę Sigourney [Weaver], turėjo lankyti gilaus kvėpavimo kursus, kad galėtų sulaikyti kvėpavimą 2-3 minutes po vandeniu.“ – pridūrė L. O‘Donnell. „Taip pat kaip ir kamerų operatoriai. Jokio nardymo su oro vamzdeliais. Visi kartu sulaikę kvėpavimą nardė didžiuliame vandens rezervuare.“

„Viskas apie šį filmą atrodo didinga ir brangu. Jie geriau jau tikėtųsi, kad pirmasis tęsinys uždirbs daug pinigų, nes juk planuojama pasiekti dar keturis tolimesnius tęsinius.“ – mano rašytojas-režisierius Liam O‘Donnell.

Šiuo metu viso pasaulio kino teatruose režisierius James Cameron nusprendė supažindinti žiūrovus su originalaus filmo „Įsikūnijimas“ kartojimu. Remiantis franšizės „Įsikūnijimas“ kūrėjų paskelbtais duomenimis, filmo „Įsikūnijimas“ kartojimas uždirbo 30 mln. eurų visame pasaulyje per pirmąsias tris jo pakartotinio išleidimo dienas. Dešimtmečio senumo filmas pasirodė sėkmingai, nes kino teatruose buvo parduota daugiau bilietų už įprastą kainą nei kiti nauji filmai, teigiame kūrėjų pranešime.

Nors mokslinės fantastikos filmų entuziastai žino, kad tęsinys „Įsikūnijimas. Vandens kelias“ pasirodys šių metų gruodį, vis dėlto jiems labai įdomu sužinoti kokia yra trečiojo franšizės filmo ir dar tolimesnių projektų gamybos būsena.

„Trečiasis filmas vis dar yra šiek tiek šešėlyje. Jis tiesiog per ilgas. Aš dar tikrai nenukreipiau savo energijos į disciplinuotą jo apkarpymo procesą. Tačiau žinau, kad turiu reikiamą medžiagą. Tai yra svarbiausias dalykas. Aš nufilmavau visas scenas. Vis dar esu šiek tiek skolingas kai kuriems suaugusiems personažams, nes mums labiau rūpėjo vaikų senėjimas.“ – prieš kurį laiką sakė režisierius James Cameron.