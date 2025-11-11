Prie Jaunimo g. 16 esančio daugiabučio įrengta nauja 1262 kv. m. ploto automobilių stovėjimo aikštelė, kurioje patogiai tilps net 50 lengvųjų automobilių, dvi iš jų skirtos žmonėms su negalia. Naujai aikštelei, vieta ir dydis buvo pasirinkti atsižvelgiant į gyventojų poreikius bei patogų atstumą iki gyvenamųjų namų.
Aikštelėje įrengta nauja asfalto danga, pakeisti seni betoniniai kelio ir vejos bortai, įrengti nauji pagrindai. Esama asfalto danga, tiek aikštelės, tiek servitutinio privažiavimo vietose, taip pat buvo atnaujinta. Aikštelės ir pėsčiųjų zonos aiškiai atskirtos betoniniais bortais bei trinkelių danga.
Projekte taip pat numatyta galimybė ateityje įrengti tris elektromobilių stovėjimo vietas su įkrovimo stotelėmis.