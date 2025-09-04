Smulkūs eismo įvykiai vairuotojams vis dar kelia nemažai streso – kada būtina kviesti policiją, o kada pakanka užpildyti deklaraciją? Primename, kad jei eismo įvykyje nėra sužeistųjų, dalyviai sutaria dėl aplinkybių ir kaltės, žala padaryta tik transporto priemonėms, nėra įtarimų dėl neblaivumo ar apsvaigimo, policijos kviesti nereikia – užtenka užpildyti eismo įvykio deklaraciją.
Vis dažniau tam pasitelkiama elektroninė deklaravimo sistema – tai greitas ir aiškus būdas užfiksuoti įvykio aplinkybes naudojantis išmaniuoju telefonu. Pildant deklaraciją oficialioje platformoje DRAUDIMOĮVYKIAI.LT nereikia jokių papildomų dokumentų, procesas trunka vos keliolika minučių, o pateikti eismo įvykio duomenys automatiškai perduodami draudimo bendrovėms.
Elektroninės deklaracijos naudojimas padeda sumažinti policijos iškvietimų dėl smulkių eismo įvykių skaičių.
„Kuo daugiau vairuotojų pasirinks pildyti elektroninę deklaraciją, tuo daugiau dėmesio galėsime skirti rimtiems pažeidimams. Kviečiame visus vairuotojus naudotis šia galimybe, kai tik įmanoma“, – sako policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko.
Elektroninio deklaravimo sistema veikia kaip vedlys – žingsnis po žingsnio nurodo kokius duomenis pateikti, o įspėjimai padeda išvengti klaidų. Tai ne tik palengvina formalumų tvarkymą įvykus eismo įvykiui, bet ir prisideda prie eismo saugumo bei mažina administracinę naštą.
Lietuvos policija rekomenduoja naudotis platforma DRAUDIMOĮVYKIAI.LT, kai eismo įvykis yra smulkus, nėra sužeistųjų, o vairuotojai sutaria dėl kaltės. Tokiu būdu eismo įvykio aplinkybės užfiksuojamos greičiau ir paprasčiau, o pareigūnai gali skirti daugiau dėmesio svarbesniems pažeidimams bei visuomenės saugumui.