Marijampolėje toliau nuosekliai gerinama gyvenamoji aplinka ir eismo infrastruktūra – Kauno gatvėje įrengtos bei išplėstos automobilių stovėjimo aikštelės prie daugiabučių namų. Sutvarkytose aikštelėse gyventojai galės patogiau parkuoti automobilius ir bus užtikrinamas tvarkingesnis bei saugesnis eismas.
Prie Kauno g. 73 esančio daugiabučio atnaujinta automobilių stovėjimo aikštelė, kurios bendras plotas su privažiavimu siekia 559 kv. m. Iki šiol čia tilpo vos 7 automobiliai, o po rekonstrukcijos vietų skaičius beveik dvigubai.
Tuo metu prie Kauno g. 75 esančio daugiabučio suformuotos dvi aikštelės, kurių bendras plotas su privažiavimais – 778 kv. m. Iki šiol čia buvo 8 stovėjimo vietos, o po atnaujinimo aikštelė talpina trigubai tiek automobilių.
Pasirūpinta ir patogiu judėjimu žmonėms su negalia – kai kur sužeminti kelio bortai, aikštelėje numatytos trys specialios stovėjimo vietos.
Bendrai abi aikštelės su privažiavimais talpins 49 lengvuosius automobilius. Šis skaičius nustatytas atsižvelgus į gyventojų poreikius, finansines bendrijų galimybes, žaliųjų zonų išsaugojimą bei esamą inžinerinę infrastruktūrą. Projekte taip pat numatyta galimybė ateityje įrengti elektromobilių įkrovimo stoteles.