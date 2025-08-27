Šių metų Kazlų Rūdos diskgolfo lygos „Sporto centro Taurė‘ 2025“ sezonas perkopė į antrąją pusę.
Sekmadienį, rugpjūčio 24 d., šio sporto mėgėjai būriavosi Kazlų Rūdos miesto parke. Vasaros pabaigtuvių etape startavo 14 dalyvių, kurie skraidino įrankius besivaržydami MPO (metrix 850+) ir MA4 (metrix iki 849) grupėse.
Puikiai šis sezonas MA4 grupėje klostosi Laurynui Beliauskui, kuris laimėjo jau trečią etapą iš keturių galimų. Po dviejų ratų jo užfiksuotas rezultatas – „+8“. Tai buvo geriausias asmeninis L.Beliausko rezultatas sezone šiose varžybose. Jis šiuo metu ir vienvaldis lyderis bendroje įskaitoje. Antrą vietą ketvirtame etape iškovojo Rimvydas Petrukaitis (jo rezultatas – „+13“). Tai taip pat jo geriausias asmeninis rezultatas šiame sezone. Trečią poziciją ketvirtame etape iškovojo M.Klimavičius („+21“). Bendroje įskaitoje, po keturių etapų, jis šiuo metu yra antroje vietoje.
MPO (metrix 850+) grupėje pirmą nugalėtojo trofėjų iškovojo Mantas Martinaitis, be didesnių duobių, stabiliai įveikęs du ratus ir fiksavęs rezultatą „-3“. Tai leido jam, likus dviems etapams iki sezono pabaigos, įsitaisyti antroje vietoje bendroje įskaitoje. Antrąją vietą iškovojo Mantas Kopūstinskas, kuris po pirmojo rato su rezultatu „+4“, turėjo ketvirtą rezultatą šioje grupėje. M.Kopūstinskas driokstelėjo antrajame rate, kurį įveikė turėdamas rezultatą „-5“, na o bendras poros ratų rodiklis – „-1“. Jis šiuo metu lyderiauja ir bendroje įskaitoje. Trečias ketvirtame diskgolfo lygos etape finišavo Vitoldas Jakelaitis („+1“).
Kazlų Rūdos diskgolfo lygos priešpaskutinis, penktasis etapas numatytas rugsėjo 14 d., 10.00.