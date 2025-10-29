Spalio 24-25 dienomis Kėdainiuose vyko Lietuvos dziudo vaikų, jaunučių ir jaunių čempionatas, pritraukęs solidų dalyvių kiekį. Tomis dienomis ant tatamio į dvikovas stojo 650 sportininkų iš visų šalies regionų, atstovavę 42 sporto klubams, sporto centrams.
Šiame gausiame būryje ir Aleksandro Kolkatovo ugdomi keturi Kazlų Rūdos sporto centro dziudo imtynininkai, kurių pasirodymas įspūdingas – iškovoti keturi medaliai…
Vaikų (U-12) amžiaus grupėje svorio kategorijoje iki 34 kg kovojo Mantas Beloded, kuris įveikė varžovus iš Marijampolės, Kauno, Jonavos. Patekęs į pusfinalį kazlųrūdietis nusileido oponentui iš Kauno ir kovoje dėl trečios vietos gražiu metimu įveikė panevėžietį, tokiu būdu pasidabindamas bronzos medaliu.
Toje pačioje amžiaus grupėje sunkesnėje, svorio kategorijoje iki 42 kg, į dvikovas stojęs Dominykas Miliūnas užtikrintai gražiais metimais iškovojo dvi pergales, tačiau pusfinalyje buvo priverstas pripažinti Plungės dziudo imtynininko pranašumą.
Tuomet Kazlų Rūdos sporto centro sportininkas kovoje dėl trečios vietos nugalėjo varžovą iš Jurbarko ir buvo apdovanotas taipogi kaip ir M.Beloded bronzos medaliu. Abu minėti sportininkai pademonstravo tos dienos kovose gerą dziudo techniką ir jiems buvo įteikti oranžinio diržo sertifikatai. (kazlųrūdiečiai darbu ir pasiekimais pagal rangą gavo jau trečią diržą, įveikdami baltojo bei geltonojo diržo pakopas, – aut.past.).
Jaunučių (U14) amžiaus grupėje kovojo Simas Beloded. Svorio kategorijoje iki 42 kg jis dvikovas pradėjo užtikrintai, įveikdamas du varžovus. Trečioje kovoje kazlųrūdiečiui nepavyko deramai susikoncentruoti, todėl teko nusileisti oponentui. Tam, kad išliktų galimybė kovoti dėl medalio, S.Beloded turėjo įveikti dar du varžovus. Tai kazlųrūdietis ir padarė.
Kovose jis pademonstravo ne tik techniką stovėsenoje, bet ir smaugimo veiksmą parteryje, tokiu būdu demonstruodamas platesnį veiksmų arsenalą. Simas Beloded, po šių dvikovų ciklo, pasidabino kaip ir kiti anksčiau įvardinti kazlųrūdiečiai bronzos medaliu. Dar vieną tokio pat kalibro medalį S.Beloded sugebėjo iškovoti ir vyresnių, jaunių (U16) amžiaus grupėje. 2012 m.g. sportininkas toje pačioje svorio kategorijoje savo pogrupyje užtikrintai švariais metimais anksčiau laiko įveikė du varžovus.
Pusfinalyje kazlųrūdiečiui nepavyko prasibrauti į finalą akistatoje su Vilniaus atstovu ir galutinėje įskaitoje S.Beloded iškovojo kaip minėjome trečiąją vietą.
Merginų grupėje Kazlų Rūdos sporto centrui atstovavo Gerda Degutytė. U14 amžiaus grupėje, svorio kategorijoje iki 52 kg, buvo didžiulė konkurencija ir kazlųrūdietei nepavyko iškovoti apdovanojimų.
Kazlų Rūdos sporto centro dziudo specialistas Aleksandras Kolkatovas džiaugėsi tiek pasiektais šiame čempionate rezultatais, tiek kazlųrūdiečių tokio rango varžybose demonstruojama, tik sistemingų, nuoseklių treniruočių dėka išmokta dziudo technika, gebėjimu kovoti iki pat galo.
Vis dar susiduriama su tuo, kad būna akimirkų, jog pritrūksta charakterio, tačiau treneris vylėsi, jog su patirtimi ir nuolatiniu darbu ši problema mažės. A.Kolkatovo vertinimu, Kazlų Rūdai turėti keturis medalius šalies čempionate yra išties daug.
Reikia nepamiršti ir įvertinti tai, kad pastaraisiais metais dziudo lygis, populiarumas šalyje gana ženkliai išaugo. Jaunių ir jaunimo amžiaus grupėje lietuviai šiuo metu turi ir tarptautinio rango pasiekimų, yra Europos čempionų ir prizininkų, netgi pasaulyje turima keletas prizininkų. Tad šiame kontekste ir mūsų krašto sportininkų pasiekimai tampa vis labiau vertingesni.