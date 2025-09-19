Faktai ir statistika negailestinga – didesnė dalis avarijų įvyksta tamsiuoju paros metu. Skaičiuojama, kad tamsiais vakarais įvyksta apie trečdalis visų avarijų ir dar beveik tiek pat – naktį. Todėl trumpėjant dienai ir ilgėjant tamsiems vakarams vairuotojams reikia būti ypač budriems ir akylai sekti kelią. Iššūkių kyla ir spiginant saulei, ypač rudeniniai, kuri akina vairuotojus. Dažnas vairuotojas patvirtins, kad vairuoti prietemoje ar tamsoje, akinant saulei gerokai sudėtingiau. Kokie galimi sprendimai, kad vaizdas kelyje visuomet išliktų aiškus?
Su kokiomis problemomis susiduria vairuotojai? Daugelis vairuotojų pritars, kad tamsiu paros metu vaizdas nėra toks ryškus kaip šviesiu. O tai lemia, kad suprastėja matomumas, vairuoti darosi sudėtingiau, žvilgsnį nuolat reikia laikyti įtemptą, kas reikalauja gerokai daugiau pastangų ir vargina akis. Įsitempusios akys gana greitai pavargsta, matomumas dar labiau suprastėja ir vairavimas tampa ne toks saugus. Tai viena iš priežasčių, kodėl tamsiuoju paros metu patiriama žymiai daugiau avarijų.
Statistika taip pat negailestinga vyresnio amžiaus vairuotojams. Ir tai nestebina. Mat su amžiumi dėl natūralių regėjimo pokyčių vairuoti tampa sudėtingiau. O pasirinkę vairavimui netinkamus akinių lęšius situaciją dar labiau pabloginame.
Net netinkamai nuvalyti akinių lęšiai blogina matomumą ir gali kelti papildomų iššūkių. Beje, vėsiu ar šaltu metų laiku, ypač kai lyja ar ore daug drėgmės, vairuotojai patiria ir dar vieną iššūkį – akinių lęšiai linkę rasoti, o tai matomumą gali pabloginti ypač reikšmingai.
Tinkami akiniai – vairuotojų pagalbininkai
Ar galime rasti sprendimų šioms vairuotojų problemoms?
Beveik trijų dešimčių metų patirtį sukaupę vieno didžiausių optikos salonų Lietuvoje „Vizija Optika“ specialistai į visus klausimus atsako papunkčiui. Pirmiausia jie atkreipia dėmesį į pačius akinių lęšius. Vairuotojams jie pataria rinktis specialius vairavimui pritaikytus inovatyvius lęšius akiniams „Strix Clear Kleos“. Kuo šie lęšiai išskirtiniai ir kodėl tinka būtent vairuojantiems?
Lęšiams „Strix Clear Kleos“ gaminti naudojamos specializuotos medžiagos, pasitelkiamas ypatingas „Kleos“ dizainas ir inovatyvi „Lissara“ danga. Kiekvienas šių komponentų galiausiai lemia žymiai geresnį matomumą vairuotojui su akiniais ne tik naktį, bet ir dieną saulėtomis ar lietingomis sąlygomis. Pasak specialistų, „Clear Kleos“ lęšiai ypač rekomenduojami ir naudingi tiems, kuriuos vargina akinančios priešpriešinių automobilių šviesos, prastas matymas blogomis oro sąlygomis ar akių nuovargis ilgų kelionių metu. Be to, ne mažiau svarbu, kad „Clear Kleos“ lęšiai užtikrina optimalų matymą tiek į kelią, tiek į prietaisų skydelį, todėl puikiai tarnauja vairuotojams.
Kuo ypatingi „Clear Kleos“ akinių lęšiai?
Atsakydami į šį klausimą „Vizija Optika“ specialistai pirmiausia akcentuoja specialias medžiagas, kurios naudojamos šiems lęšiams gaminti ir kurios jiems suteikia ypatingas ir vairuotojams ypač naudingas savybes. Pavyzdžiui, skaidrių lęšių gamybai naudojama medžiaga UV420+585 blokuoja būtent šio dažnio bangas ir taip mažina akinimą bei pagerina spalvų kontrastą – tai sukuria idealias sąlygas vairuoti ir dieną, ir naktį. Be to, šie „Kleos“ dizaino su „Lissara“ skaidrūs lęšiai gali būti vieno židinio arba progresiniai, kas padeda aiškiai matyti ir į tolį, ir artimus daiktus, pavyzdžiui, ir kelią, ir prietaisų skydelio rodmenis.
„Vizija Optika“ specialistai atkreipia vairuotojų dėmesį ir į „Transitions Drivewear“ lęšius. Jie yra fotochrominiai ir poliarizuoti lęšiai viename. Todėl jie su apsauga nuo saulės, sugeba prisitaikyti prie šviesos, apsaugo nuo ultravioletinių (UV) spindulių, paryškina spalvas ir mažina atspindžius. Šiuos „Kleos“ dizaino su „Lissara“ danga „Transitions Drivewear“ lęšius taip pat galima rinktis vieno židinio arba progresinius.
Vieno židinio „Strix Kleos“ dizaino lęšiai mažina „halo“ efektą, kuris dažnai vargina vairuotojus, ir iš esmės pagerina regėjimą tamsiu paros metu. Progresiniai „Strix Kleos“ dizaino lęšiai yra su platesne tolio matymo zona vairavimui ir optimizuota vidutinio atstumo matymo zona, t. y. puikiai pritaikyti patogiai žiūrėti ir į kelią, ir į prietaisų skydelį.
Minėta lęšiams naudojama „Strix Lissara“ danga pasižymi aukščiausio lygio ilgaamžiškumu ir skaidrumu. Tad ją renkasi vertinantys išskirtinę kokybę ir siekiantys matyti kuo aiškiau. Ši danga padeda akiniams nepriekaištingai tarnauti ilgą laiką: ji itin sumažina atspindžius, atspari įbrėžimams, yra ultra hidrofobinė ir ultra oleofobinė, t. y. vandens lašelius lęšiai tartum atstumia ir jie ypač gerai apsaugomi nuo pirštų antspaudų bei kitų riebalų, lęšius žymiai lengviau valyti, išlaikyti švarius ir skaidrius.
Patarimas, kaip pagelbėti pavargusioms akims
Apibendrindami „Strix Clear Kleos“ akinių lęšių privalumus vairuotojams „Vizija Optika“ specialistai akcentuoja, kad jų pasirinkimas – tai reali apsauga nuo automobilių šviesų akinimo tamsiu paros metu, suteikiamas aiškesnis matymas esant blogoms oro sąlygoms, sumažintas akių nuovargis, tikslus spalvų ir kontrasto suvokimas, patikima apsauga nuo UV ir mėlynosios šviesos. Taip pat primena, kad jie atsparūs dulkėms, vandeniui, riebalams ir įbrėžimams. „Saugus vairavimas prasideda nuo aiškaus matymo“, – neabejoja „Vizija Optika“ specialistai.
Tačiau jei vis tik ilgas vairavimas ar dienos darbai nuvargino akis, joms galima efektyviai pagelbėti. „Vizija Optika“ specialistai rekomenduoja pasitelkti išmaniosios akių kaukės „iFlo“ teikiamas naudas.
Ši akių kaukė/akiniai dedami ant akių ir automatiškai 12 minučių šildo jas bei aplinkinius audinius. Galima pasirinkti jums komfortišką temperatūrą bei naudoti kad ir kasdien. „iFlo“ išmanioji akių kaukė gerina kraujotaką apie akis, ypač tinka žmonėms, kuriuos vargina išsausėjusios akys, nes suaktyvinamos ašarų liaukos ir akys atgauna natūralų drėkinimą, o taip pat padeda spręsti patamsėjusių paakių ir patinimų problemas. Išmaniosios akių kaukės „iFlo“ naudą pajus ne tik vairavimo nuvargintų akių savininkai, bet ir dirbantys intensyviai apšviestose patalpose ar daug laiko prie kompiuterių.