Lietuvos klimatas – permainingas ir ne visada palankus augalams. Švelnios žiemos gali staiga virsti šaltomis, pavasariai dažnai atneša netikėtų šalnų, o vasaros kartais būna sausos ar itin lietingos. Dėl to sodininkams kyla klausimas – kokius sodinukus verta rinktis, kad jie atlaikytų tokias sąlygas ir gerai augtų mūsų platumose?
Sodinukų pasirinkimas: svarbiausia – atsparumas
Sodinant medžius ar krūmus svarbu ne tik estetika ar derlingumas. Kur kas svarbiau – ar augalas gebės prisitaikyti prie vietinio klimato. Atspariausi sodinukai Lietuvoje yra tie, kurie atlaiko temperatūros svyravimus, trumpalaikes sausras ir žiemos šalčius be papildomos apsaugos.
Šiuo metu, kai orų nepastovumas tapo norma, populiarėja sodinukai, išvesti arba atrinkti specialiai mūsų regionui. Tai leidžia sumažinti riziką, kad investicija į sodą taps nuostolinga.
Patikimiausi pasirinkimai sodui
Ypač vertinami yra vietinės kilmės arba ilgaamžiai, patikrinti augalai, kurių atsparumas jau įrodytas praktikoje. Štai keletas sodinukų grupių, kurios laikomos patikimiausiomis:
- Obelys ir kriaušės – veislės, atsparios rauplėms ir šalčiui (pvz., „Auksis“, „Antaninis“, „Conference“);
- Serbentai ir agrastai – nereiklūs ir tinkami net prastesniam dirvožemiui;
- Šermukšniai, šaltalankiai – itin atsparūs, puikiai tinka natūralistiniam kraštovaizdžiui;
- Lauko vynuogės – išvestos rūšys, atsparios žiemai, pvz., „Zilga“, „Supaga“;
- Spygliuočiai ir dekoratyviniai krūmai – tokie kaip kadagiai ar kalninės pušys, atsparūs šalčiui ir sausroms.
Šie augalai ne tik ištveria orų išbandymus, bet ir rečiau serga, todėl jų priežiūra yra paprastesnė.
Klimato kaita keičia sodinimo įpročius
Pastaraisiais metais vis daugiau sodininkų stebi ir analizuoja savo aplinką – dirvožemio rūgštingumą, mikroklimatą, vėjo kryptį. Tai leidžia priimti tikslingesnius sprendimus, renkantis sodinukus. Šiuolaikinė tendencija – mažiau egzotiškų, daugiau prisitaikiusių ir tvarių augalų.
Be to, vis populiaresnės tampa specializuotos internetinės parduotuvės, kurios siūlo kruopščiai atrinktus sodinukus, pritaikytus Lietuvos klimato sąlygoms.
Norint turėti ilgaamžį ir atsparų sodą, būtina rinktis tokius sodinukus, kurie natūraliai prisitaiko prie Lietuvos sąlygų. Svarbu ne tik pasikliauti estetika ar retomis veislėmis, bet ir įvertinti ilgalaikį atsparumą. Tokiu būdu kiekvienas sodinukas taps ne tik puošmena, bet ir stabilia sodo dalimi.