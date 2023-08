Nauji mokslo metai – jau visai čia pat, o su paskutinėmis vasaros dienomis laukia paskutiniai mokslo metams reikalingų priemonių pirkiniai. Sąsiuvinius, kuprinę ar rašiklius išsirinkti gana paprasta, tačiau nuspręsti, koks kompiuteris labiausiai tiktų mokiniui ar studentui, gali būti sudėtinga.

Ekspertė sako, kad norėdami lengviau išrinkti savo atžaloms mokymuisi skirtą kompiuterį tėvai turi atkreipti dėmesį į kelis paprastus dalykus.

„Rinkoje šiuo metu tikrai yra iš ko pasirinkti – galima įsigyti geros kokybės įrenginių už draugišką kainą. Vis dėlto, kai pasiūla tokia didelė, gali būti sunku priimti sprendimą. Kai kalbame apie mokslams skirtą kompiuterį, reikėtų pagalvoti ne tik apie procesorių ar operatyviosios atminties dydį, tačiau ir įrenginio svorį bei baterijos talpą – tai padės susiaurinti paiešką ir išsirinkti sprendimą, kuris atitiktų jūsų moksleivio ar studento poreikius“, – sako Laura Saulėnaitė–Laukienė, „Tele2“ įrangos pardavimų vadovė.

Į ką atkreipti dėmesį renkantis kompiuterį?

Ekspertė dalijasi naudingais patarimais, kurie padės be vargo išrinkti kokybišką, bet nebrangų kompiuterį, tiksiantį moksleiviams.

Procesorius. Pasak specialistės, vienas svarbiausių dalykų, į kurį reikėtų atsižvelgti renkantis kompiuterį – procesorius. Kuo procesoriaus parametrai aukštesni, tuo daugiau funkcijų su įrenginiu galėsite atlikti. Anot L. Saulėnaitės-Laukienės, šiuo metu rinkoje dominuoja „Intel“, „AMD“ gamintojų procesoriai, o optimaliausias jų greitis turėtų siekti bent jau 3,50–4,2 GHz.

Operatyvioji atmintis (RAM). Ta pati taisyklė galioja ir kalbant apie operatyviąją atmintį – kuo ji didesnė, tuo sparčiau veikia visos kompiuterio funkcijos ir tuo daugiau užduočių vienu metu galima atlikti. L. Saulėnaitė–Laukienė, sako, kad dažniausiai rinkoje pasitaiko kompiuteriai operatyvinės atminties konfigūracijomis – 4 GB, 8 GB arba 16 GB. Visgi, tiek mokslams, tiek laisvalaikiui reikėtų rinktis kompiuterį turintį bent 8 GB operatyvinės atminties, kad būtų užtikrintas sklandus ir malonus jo naudojimas.

Ekrano dydis. Nešiojamųjų kompiuterių ekranų dydžiai paprastai yra nuo 11 iki 19 colių, o įprastam vartotojui pakanka 14–15 colių (apie 40 cm) įstrižainės ekrano. Ekspertė pabrėžia, kad atsižvelgti reikėtų ir į ekrano raišką – kuo didesnė ekrano raiška, tuo vaizdas bus ryškesnis ir detalesnis. Anot jos, visus moksleivių poreikius išpildyti turėtų HD (1366 X 768) raiškos kompiuterio ekranas.

Atkreipkite dėmesį į svorį. Dar vienas svarbus dalykas į kurį ekspertė pataria atkreipti dėmesį –nešiojamo kompiuterio svoris. Jeigu kompiuteris reikalingas pamokose ar paskaitose – stenkitės rinktis kuo plonesnį, lengvesnį kompiuterį, kurį būtų nesunku nešiotis.

Baterija – taip pat svarbu. Norėdami suteikti visišką laisvę bet kur ir bet kada patogiai naudotis kompiuteriu – svarbu pasirinkti ir ilgai veikiančią jo bateriją. Ekspertės teigimu, geriausiai rinktis tokią, kuri neišsikrautų 8–10 val.

Kokius modelius rinktis?

Pasak L. Saulėnaitės–Laukienės, šiuo metu galima rinktis iš didelio nešiojamų kompiuterių asortimento. Anot jos, pardavimų salonuose didelio dėmesio sulaukia – HP, „Lenovo“ ir „Apple“ gamintojų nešiojamieji kompiuteriai.

Pavyzdžiui, kompiuteris „HP Laptop 15-fc0009ny“ turintis 15,6″ HD raiškos ekraną, 8 GB operatyvinę atmintį ir net 1 TB vidinę atmintį, taip pat pasižymi puikiu kainos ir kokybės santykiu. Jo pilnai įkrauta baterija veikia net iki 10,5 val. Be to, šis kompiuteris turi ir greitojo įkrovimo funkciją, o taupant energiją, išjungtą įrenginį nuo 0 iki 50 proc. įkrausite per maždaug 45 min. Dar vienas iš šio kompiuterio pranašumų – „AMD Ryzen™ 5“ procesorius, kuris pasirūpina įspūdingu nešiojamojo kompiuterio našumu.

Dar vienas geros kainos ir kokybės pavyzdys, pasak L. Saulėnaitės–Laukienės – „Lenovo V15 G4“ kompiuteris. Vienas didžiausių šio kompiuterio privalumų – labai nedidelis svoris. Jis sveria vos 1,63 kg. Anot ekspertės, šis nešiojamas kompiuteris su „Ryzen ™7000“ serijos procesoriumi taps puikiu asistentu, kuris padės efektyviai atlikti kasdienes užduotis mokantis. Be to, matinis, 15 colių Full HD ekranas užtikrina ryškų vaizdą, net ir esant lauke.

Ieškantiems dar geresnės kokybės – įrangos pardavimų vadovė siūlo pasidomėti „Apple MacBook Air 13, 13.3“ modeliu. Šis kompiuteris, be abejo, geriausiai tinka vyresniųjų klasių mokiniams, besiruošiantiems studijuoti universitetuose. Jo baterijos pakanka net iki 15 val. Be to, tai vienas iš naujos kartos „Apple“ kompiuterių, naudojančių unikalų „viskas viename“ M1 lustą. Šio sprendimo rezultatas – labai didelė galios išeiga itin mažomis energijos sąnaudomis. Šis modelis taip pat turi itin ryškų ekraną. Be to, jis itin lengvas ir plonytis. Šis kompiuteris sveria vos 1,29 kg.

L. Saulėnaitė–Laukienė priduria, kad įsigijus naują įrenginį patartina pasirūpinti pratęsta garantija, kad įrenginiui sugedus nepatirtumėte papildomų išlaidų. „Naudojantis šia „Tele2“ paslauga galima prailginti įrangos garantiją 1–2 metams po oficialios pirkinio garantijos pabaigos. Be to, mokestis už paslaugą taikomas atsižvelgiant į įrenginio kainą. Kuo įrenginys pigesnis – tuo mažiau mokėsite. Kiekvieno kliento patogumui, mokėti už pratęstą garantiją galima dviem būdais. Kartą per mėnesį nedidelėmis dalimis arba už pasirinktą laikotarpį – 1 ar 2 metus sumokant iš karto“, – pasakoja ekspertė.