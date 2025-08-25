Šeštadienį, Šakių r., Kudirkos Naumiestyje, P. Mašioto g., užsidegė individualus gyvenamasis namas.
Atvykus ugniagesiams, smilko namo mansarda, atviros liepsnos nebuvo, namas buvo pilnai uždūmintas.
Namas medinis, vieno aukšto su mansarda, stogas dengtas šiferiu.
Gaisro metu išdegė mansardos vidus, apdegė viena išorinė namo siena, vandeniu sulietas visas pirmas aukštas su namų apyvokos daiktais.
Apsaugotas plytinis ūkinis pastatas (7×7 m), esantis už 6 m.
Dūmų detektorius name įrengtas, suveikė.
Šaltinis: PAGD prie VRM