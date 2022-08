Dovanos įteikiamos įvairiomis progomis, ypač jų pasirinkimas tampa svarbus tada, kai siekiama pažymėti reikšmingą įvykį ar laimėjimą, svarbią dieną ar sukaktį, išskirtinę šventę. Svarbu, kad dovana turėtų vertę, džiugintų ir maloniai nustebintų švenčiantį asmenį. Tačiau neretai čia susiduriama su pasirinkimo ar apsisprendimo problemomis – ką dovanoti? Vienas iš variantų galėtų būti kvepalų rinkiniai.

Tai, kad kvepalų rinkiniai yra populiarūs ir mėgstami, rodo didėjanti jų pasiūla. Iš pradžių siūliusi vos kelis kvepalų rinkinių variantus, „Ziuzi“ į savo produktų asortimentą nuolat įtraukia vis naujesnių pasiūlymų, nes to pageidauja klientai. Tiesa, dėl savo aukštos kokybės ir išskirtinio aromato „Ziuzi“ siūlomi nišiniai kvepalai pasirenkami ne tik dovanoms, bet ir asmeninėms reikmėms. Kokie kvapai ir kokie kvepalų gamintojai yra mėgstamiausi Lietuvoje?

1. „Amouage“ kvepalų rinkiniai – vyrams

Šis nišinių kvepalų gamintojas siūlo galimybę įsigyti kokybiškus ir labai ilgai išliekančius kvepalus ir moterims, ir vyrams. „Amouage“ kvepalų rinkinius galima įsigyti su trimis, keturiais ar net šešiais skirtingais kvapais. Vis tik pastebima, kad dažniausiai juos renkasi vyrai.

Labai populiarus trijų skirtingų kvapų rinkinys „Amouage Interlude Man Trilogy Set“, skirtas vyrams, mėgstantiems skleisti vyriškumą ir galią, siekiantiems išryškinti savo stiprią asmenybę. Šį kvepalų rinkinį sudaro vyrų mėgstamiausieji: „Interlude Man“, „Interlude Black Iris Man“ ir „Interlude 53 Man“. Pagrindinis kvepalų „Interlude Man“ ingredientas – mediena, praturtinta bergamote ir raudonėliu. Tačiau geriau įsijautus į kvepalų dvelksmą galima užuosti ir neužmirštamą gintaro, kvapiųjų pipirų ir miros derinį. Kvepalai „Interlude Black Iris Man“ savo aromatu padeda susikurti vidinę harmoniją. Šių kvepalų pagrindinės natos – oda, kedras, sandalmedis ir pačiulis – papildytos žibuoklėmis ir bergamote (viršutinės natos) bei mira ir vanile (vidurinės natos). O kvepalai „Interlude 53 Man“ – švelnaus gintaro ir medienos derinio.

Taip pat galima rinktis šešių skirtingų kvapų rinkinį „Amouage Men’s Sampler Set“, kurį sudaro kvepalai „Gold Man“, „Epic Man“, „Reflection Man“, „Interlude Man“, „Honour Man“ ir „Portrayal Man“. Tai vyrams skirti aromatai. Kuo išskirtinis šis kvepalų rinkinys? Tai rafinuotumą, prabangą ir vyriškumą išryškinantys kvepalai. Vienuose kvepaluose pagrindinę vietą užima mediena, kituose – sandalmedis, trečiuose dominuoja pikantiškas pipirų ir dervos derinys, praturtintas rytietiškais prieskoniais. Kituose galima užuosti ir lengvą citruso dvelksmą. Šis kvepalų rinkinys tiks kiekvieno skoniui.

2. „Byredo“ kvepalų rinkiniai – unisex

Mėgstama trijų „Byredo“ kvapų dėžutė sudaryta iš kvepalų „Bal d’Afrique“, „Blanche“ ir „Gypsy Water“. Tai labai skirtingų kvapų rinkinys, kurį sukurti įkvėpė visiškai skirtingos patirtys, pavyzdžiui, vienus – Afrikos kultūra ir menas, kuris asocijuojasi su bergemote, citrina, apelsinų žiedais, juodaisiais serbentais (viršutinės natos); našlaitėmis, jazminais, ciklamenu (vidurinės natos) ir gintaru, muskusu, vetiveriu, Virdžinijos kedru (pagrindinės natos). Kiti kvepalai buvo kurti taip, kad atspindėtų natūralumą ir odos gaivumą. Taip pat yra ir kvapas, sukurtas kaip odė romų kultūros grožiui, papročiams, jų išskirtiniam gyvenimo būdui. Toks kvapas – pušų medienos ir sandalmedžio, persmelkto šviežiais citrusais – pažadina svajonę apie spalvingą gyvenimo būdą. Kvepalų rinkinys „Byredo La Selection Nomade“ – mėgstantiems įmantrius potyrius ir nuolatines pažintis su naujovėmis.

3. „Killian“ kvepalų rinkiniai – moterims

Ieškant kvepalų rinkinio moterims, asortimentas – labai platus. Kvepalų rinkinyje „Killian Good Girl Gone Bad Travel Set“ dominuoja saldžių vaisių (abrikosų, apelsinų) ir gėlių (rožių, jazminų, narcizų) aromatas. Kvepalų rinkinio „Killian Love, Dont Be Shy Travel Set“ pagrindas – ambra, sandalmedis ir rožė. Tokie kvepalai stipriai žadina jausmingumą, skatina atsiduoti meilės poreikiui. O „Killian Rolling in Love Travel Set“ – kvapai, sluoksniuojantys įvairias tekstūras: ambreto sėklų, migdolų pieno, vilkdagio ir muskuso. Šių kvepalų išskirtinumas – puikiai suderinti labai skirtingi ingredientai. „Killian“ kvepalai tinka ir patinka įvairioms asmenybėms – tiek norinčioms pabrėžti meilės svarbą, tiek vertinančioms tyrumą, tiek ir siekiančioms akcentuoti prabangą bei eleganciją. Kvepalų rinkiniai išryškins charakterį, leis pabrėžti nuotaiką ir tiks kiekvienam atvejui – šventei ar kasdienai. „Killian“ kvepalų rinkiniai neabejotinai padeda moterims sukurti išskirtinio dvelksmo prisiminimą.

Būtent kvepalų rinkiniai pateisina garsaus rašytojo Patrick Suskind mintį: „Tik tuomet kvepalus galima laikyti vykusiais, kai skirtingais gyvenimo laikotarpiais jie skleidžia vienodai malonų aromatą.“ Vienas kvepalų rinkinys – daugybės skirtingų kvepiančių akimirkų. Ziuzi.lt – lengvas būdas išsirinkti ir išskirtiniu, kokybišku aromatu įprasminti akimirkas.

