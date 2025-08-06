Vilkaviškio rajono savivaldybės meras 2025 m. gegužės 26 d. potvarkiu Nr. B-MP-380 patvirtino Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, 2026–2030 metų pertvarkos tinklo plano rengimo darbo grupę.
Darbo grupė vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, teigiančiomis, kad „mokyklų tinklas kuriamas siekiant užtikrinti mokymosi prieinamumą ir tolygesnį mokinių pasiskirstymą Mokyklose, reguliuojami mokinių srautai, organizuojamas saugus mokinių vežimas, maitinimas“, taip pat „siekiant efektyvesnio mokymo lėšų panaudojimo, ugdymo kokybės užtikrinimo ir įtraukiojo ugdymo nuostatų įgyvendinimo, skatinama kurti jungtines mokyklas“; atsižvelgiama ir į Nacionalinės švietimo agentūros leidinio „Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose 2024“ Vilkaviškio rajono savivaldybei pateiktą rekomendaciją „tęsti mokyklų tinklo pertvarką, siekiant racionaliau naudoti materialinius išteklius, mokyklų patalpas, didinti vidutinį bendrojo ugdymo mokyklų bendrojo tipo klasės komplekto dydį, pareigybės dalį, tenkančią vienam pedagoginiam darbuotojui“. Mokyklų tinklo pertvarkos tikslas – ne uždaryti mokyklas, o jas sustiprinti, sudarant lygias galimybes visiems mokiniams ir mokytojams.
Pagrindinės mokyklų tinklo pertvarkos plano prielaidos – vaikų gimstamumo mažėjimas, nedidelėse mokyklose kylančios problemos formuojant klasių komplektus, mokytojų darbo krūvio vienoje darbo vietoje sudarymo sudėtingumas. Be to, tik daugiau kaip 200 vaikų turinčios mokyklos gali dalyvauti įvairiuose Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos projektuose, gauti finansavimą ugdymo kokybei gerinti. Optimizavus ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklą visose rajono mokyklose (įskaitant skyrius) būtų vienas vadovas 400–500 vaikų turinčiai švietimo įstaigai ir neliktų ikimokyklinio ugdymo įstaigų, kurias lanko 100–200 vaikų, veikia tik viename pastate ir direktoriui taikomas toks pat darbo užmokesčio koeficientas. Valdymo optimizavimas eliminuotų nelygybę tarp įstaigų vadovų krūvių ir darbo užmokesčio, būtų sutaupomos savivaldybės biudžeto lėšos – apie 268 000 eurų. Rengiant 2026–2030 m. pertvarkos tinklo planą ekonomiškumo faktorius turi būti vienu svarbiausių. Po valdymo optimizavimo sutaupytas lėšas geriau skirti mokinių mokymosi ir mokytojų darbo sąlygų gerinimui.
Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, 2026–2030 metų pertvarkos tinklo plano rengimo darbo grupė 2025 m. liepos 2 d. nusprendė atlikti apklausą, siekdama į sprendimų priėmimo procesą įtraukti Vilkaviškio rajono gyventojus.
Apklausoje pateikiami du galimi miesto mokyklų tinklo pertvarkos modeliai. Kviečiama susipažinti su jais ir pasirinkti tą, kuris, Jūsų manymu, geriausiai atitinka miesto bendruomenės poreikius.
Apklausa yra anoniminė, o jos rezultatais bus remiamasi rengiant galutinį pertvarkos planą.
Apklausos nuoroda: čia
Ačiū už skirtą laiką!