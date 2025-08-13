Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIMIN) kviečia savivaldybių administracijas teikti paraiškas projektams, kurie padėtų išvystyti laisvąsias ekonomines zonas, pramonės parkus ir kitas pramonines teritorijas, taip sukuriant patrauklią aplinką naujoms investicijoms. Tai jau antras kvietimas šiais metais, paskelbtas atsižvelgiant į aktualiausius savivaldybių poreikius.
„Lietuvoje vis dar trūksta sklypų su išvystyta infrastruktūra, galinčių pritraukti naujas gamybos ir paslaugų įmones, todėl investicijos į šios infrastruktūros plėtrą yra mūsų prioritetas. Kiekvienas dabar įgyvendintas projektas prisideda prie stipresnės ekonomikos kūrimo, geresnių sąlygų žmonėms gyventi ir dirbti čia, Lietuvoje, bei užtikrina tvarią regionų plėtrą“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas.
Pagal paskelbtą kvietimą, finansavimas savivaldybių projektams gali siekti iki 100 proc. projekto vertės. Paraiškas savivaldybių administracijos gali teikti iki 2025 m. rugsėjo 2 d. Projektai bus atrenkami konkurso būdu.
Pirmojo kvietimo metu buvo paskirstyta 16,27 mln. eurų, kurie leido pradėti ar užbaigti svarbius infrastruktūros projektus visoje Lietuvoje – nuo privažiavimo kelių ir inžinerinių tinklų iki gatvių rekonstrukcijos ir naujų investicinių sklypų paruošimo.
Investicijos į regionus yra vienas iš pagrindinių EIMIN plano „START“ prioritetų. Šis planas remiasi penkiomis kryptimis: S – suvienodintos sąlygos verslui ir dialogas, T – technologinė pažanga ir aukštesnė pridėtinė vertė, A – administracinės ir biurokratinės naštos mažinimas, R – regionų plėtra ir turizmo skatinimas bei T – tvarios ekonomikos skatinimas.
Regionų plėtros kryptis užtikrina, kad infrastruktūros gerinimas būtų neatsiejama ilgalaikės Lietuvos ekonomikos vizijos dalis.