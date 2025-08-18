Po aštuonis mėnesius trukusios tarptautinės stažuotės Ispanijoje, CIE LT Forge logistikos specialistas Henrikas Burinskas grįžo kupinas žinių, idėjų ir tarptautinės patirties. Henrikas yra pirmasis lietuvis, pakviestas į tarptautinės įmonių grupės „CIE Automotive“, kuriai priklauso ir Marijampolėje įsikūrusi „CIE LT Forge“, organizuojamą prestižinę mokymų ir praktikos programą. Jos tikslas – ugdyti jaunus talentus tarptautiniu mastu.
Jaunasis logistikos specialistas stažavosi dviejose „CIE Automotive” grupės gamyklose Ispanijoje – „CIE Legazpi“ ir „CIE Galfor“, taip pat žinių sėmėsi prestižinio „Leartiker“ tyrimų centro rengtuose mokymuose.
Įgūdžiai, kuriuos taikys ir Marijampolės gamykloje
„CIE Legazpi“ ir „CIE Galfor“ logistikos skyriuose H. Burinskas ne tik stebėjo kolegų darbą, bet ir atidžiai analizavo procesus, rengė darbo instrukcijas ir kūrė tam tikrus įrankius. Jis įsitikinęs, kad įgytas žinias panaudos ir „CIE LT Forge“ įmonėje, kurdamas geresnes sąlygas efektyvumo didinimui.
„Vienai Ispanijos gamyklai sukūriau „Microsoft Excel“ įrankius, kurie gali pagelbėti efektyviai planuoti žaliavos užsakymus ir darbą su tiekėjais, o kitai gamyklai – įrankius, padėsiančius valdyti pagamintų detalių eksportą į tam tikrą specifinę rinką“, – pasakoja Henrikas.
Simuliaciniai gamybos žaidimai
Henrikui ypač didelį įspūdį paliko „Leartiker“ tyrimų centro surengti kūrybiškumo, konkurencingo mąstymo, lyderystės ir efektyvios gamybos mokymai. „Būtent pastarieji mokymai išsiskyrė savo praktiškumu. Turėjome tikrą gamyklos patalpą, darbo drabužius, patys konstravome gamybos linijas ir surinkinėjome žaislinius automobilius pagal menamų klientų užsakymus”, – prisimena jis.
Mokymų metu Henrikui teko išbandyti visas gamybos sritis – nuo logistikos operatoriaus iki gamybos vadovo. „Po kiekvienos gamybos simuliacijos skaičiavome svarbiausius veiklos rodiklius (angl. „Key Performance Indicators“) ir tobulinome procesus, remdamiesi LEAN metodais. Tai buvo neįkainojama praktinė patirtis“, – pabrėžia specialistas.
Susikalbėti padėjo „Google translate“
Vienas įdomiausių ir labiausiai praturtinančių tokios stažuotės aspektų – darbas tarptautinėje komandoje. Henrikas džiaugiasi, kad pavyko užmegzti draugiškus ryšius su kolegomis iš Brazilijos, Meksikos ir Indijos. Tačiau iškilo ir tam tikrų iššūkių. „Buvau vienintelis dalyvis iš Europos. Kolegos iš Brazilijos kalbėjo tik portugališkai ir ispaniškai, meksikiečiai – tik ispaniškai, o indai – tik angliškai. Mums tapo įprasta naudotis „Google Translate“, kad susikalbėtume tarpusavyje”, – šypsodamasis prisimena Henrikas.
Logistikos specialistas, bendraudamas su užsienio kolegomis, atkreipė dėmesį ir į skirtingus darbo problemų sprendimo būdus. „Pastebėjau, kad kolegos dažnai siekė spręsti gamybos problemas tiesiog priskirdami tam tikroms užduotims daugiau žmonių. Matyt, šalyse, kuriose darbo jėga pigesnė, įprasta turėti daugiau darbuotojų ir mažiau investuoti į automatizavimą ar procesų optimizavimą“, – įžvalgomis dalinasi Henrikas.
Ispaniškas gyvenimo ritmas
Henrikas greitai įsiliejo į ispanišką kasdienybę, nors kai kurie dalykai stebino. „Ispanai vakarieniauja 21 valandą, o tuo metu gatvėse verda gyvenimas – pilna ne tik suaugusių, bet ir vaikų. Lietuvoje mes įpratę vakarieniauti gerokai anksčiau“, – pasakoja jis.
Dideliu kultūriniu atradimu Henrikui tapo karnavalai, kai miestelių gyventojai apsirengia kostiumais ir išeina švęsti į gatves. „Stebėjau ir koridas, dalyvavau ūkininkų šventėse. Su meksikiečiais kolegomis lankėmės Mirusiųjų dienos minėjime Madride, Meksikos kultūros centre. Taip pat aplankiau įspūdingą vietą šalia Bilbao, kur buvo filmuojamos garsaus serialo „Sostų karai“ scenos. Beje, teko nukakti net iki Portugalijos”, – vardija Henrikas.
Logistikos specialistą nustebino ir ispanų politinio aktyvumo lygis. „Ispanijoje labai stiprios profesinės sąjungos, žmonės dažnai protestuoja, kovoja dėl savo teisių. Net mažuose miesteliuose regėjau įvairias eisenas ir protestus“, – pastebi jis.
Sporto akimirkos ir netikėti atradimai
Henrikas stažuotės Ispanijoje metu rado galimybę aplankyti įsimintinas UEFA Europos lygos rungtynes. „Tai buvo aštuntfinalio rungtynės tarp „Real Sociedad“ ir „Manchester United“ San Sebastiane. Daugiau nei 34 tūkst. žiūrovų stadione, fantastiškas Ispanijos sirgalių palaikymas… Atmosfera buvo nuostabi, o rungtynės baigėsi lygiosiomis 1-1“, – prisimena jis.
Netrūko ir kulinarinių atradimų. Įsimintiniausias patiekalas – ispaniškas omletas su bulvėmis „tortilla de patatas“, kurį galima valgyti bet kuriuo dienos metu. O netikėčiausias atradimas – lietuviški saldainiai vietinėje parduotuvėje. Šiais gardumynais Henrikas dažnai vaišindavo ir kolegas.
„Beje, daugelis galvoja, kad visoje Ispanijoje šilta, bet baskų krašte, kuriame aš viešėjau, buvo gana šalta ir dažnai lydavo“, – sako Henrikas.
Nors buvo įvairių momentų, bendrai šį gyvenimo nuotykį Henrikas vertina itin pozityviai. „Įgijau naudingų žinių ir kompetencijų, kurias noriu pritaikyti Lietuvoje, pažinau kitas kultūras. Užmegzti tarptautiniai ryšiai pravers ne tik man, bet ir įmonei. Juk dabar turime tiesioginių kontaktų su „CIE Automotive“ grupės specialistais iš įvairių šalių, o tai neįkainojama vertė“, – reziumuoja jis.
