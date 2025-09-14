Lietuvos keliais važinėja vieni seniausių automobilių visoje Europoje. Vidutinis jų amžius viršija 17 metų. Nuo Europos Sąjungos (ES) vidurkio šiuo aspektu atsiliekame net 5 metais. Specialistai įspėja: tokie automobiliai dažnai nebeatitinka šiuolaikinių saugumo standartų, o jų išlaikymas tampa vis brangesnis.
Nepaisant ir taip seno amžiaus, Lietuvos transporto parkas kiekvienais metais vis sensta. Per metus nuo 2024-ųjų jis paseno 2 mėnesiais, o nuo 2020-ųjų – net 2 metais ir 6 mėnesiais.
„Važinėti 15 ar daugiau metų senumo automobiliu reiškia ne tik nuolatines didesnes išlaidas remontui bei degalams, bet ir didesnę riziką saugumui. Nauji automobiliai yra patikimesni, juose montuojamos pažangios saugumo sistemos, o jų kėbulai yra atsparesni smūgiams avarijų atveju“, – sako ilgalaikę automobilių nuomą su išpirkimo galimybe privatiems asmenims siūlančios įmonės „Go4Rent“ vadovas Tomas Šūmakaris.
Nors automobilių Lietuvos keliuose nuolat daugėja – per pastaruosius metus jų skaičius ūgtelėjo 3,5 proc. iki 1,88 mln. – lengvosios transporto priemonės iki 5 metų vis dar sudaro mažiau nei 10 proc. šalyje registruotų automobilių, o iki 1 metų vos kiek daugiau nei 1 proc. Tuo tarpu, beveik 1,1 mln. šalies automobilių yra senesni nei 16 metų. Tai rodo, kad naujus automobilius didžiajai daliai Lietuvos gyventojų įsigyti vis dar sudėtinga.
Pasak „Go4Rent“ vadovo, daugeliui žmonių pagrindinė kliūtis seną transporto priemonę pakeisti nauja yra pradinio įnašo ar palankios kredito istorijos stoka.
„Žmonės nori saugiai ir patogiai važinėti čia ir dabar, o sprendimą dėl išpirkimo gali priimti vėliau. Todėl matome augantį susidomėjimą nuomos paslauga ir jos lankstumu – nereikia iš karto turėti visos sumos ar parodyti idealios kredito istorijos.“, – aiškina T. Šūmakaris.
Vidutinis išperkamąją nuomą siūlančios „Go4Rent“ automobilių parko amžius – 11,5 metų. Pasak įmonės vadovo, ilgalaikė nuoma su išpirkimo galimybe tampa alternatyva tradiciniam lizingui, ypač kai kalbama apie naudotus, bet dar pakankamai patikimus automobilius.
Išbandyti automobilį prieš nusprendžiant jį įsigyti gali paskatinti ir augančios naudotų automobilių kainos. Per metus nuo 2023 iki 2024 m. 6–10 metų automobilių kaina Lietuvoje paaugo 9 proc., 11–15 metų – 5,5 proc., o 16–20 metų – net 10 proc. Taigi senus automobilius pirkti tampa ne tik rizikinga, bet ir brangu.
„Išperkamoji nuoma suteikia galimybę „pasimatuoti“ automobilį, išsiaiškinti visus jo pliusus ir minusus realiomis sąlygomis ir tik tada nuspręsti, ar jį pasilikti tolimesniam naudojimui“, – teigia „Go4Rent“ vadovas T. Šūmakaris.