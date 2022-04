Liko kelios dienos iki pajamų deklaravimo termino pabaigos

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) primena, kad iki pajamų deklaracijų teikimo termino pabaigos, t. y. iki gegužės 2-osios liko kelios dienos. Marijampolės apskrityje pajamų deklaracijas jau pateikė 57 tūkst. gyventojų. Dalis šių gyventojų susigrąžins 9 mln. eurų mokesčio permokų, kiti valstybei turi sumokėti apie 8 mln. eurų.

„Gyventojai, kurie turi pareigą deklaruoti pajamas, tai padaryti privalo laiku. Naujausiais duomenimis, 66 proc. Marijampolės apskrities gyventojų, pernai vykdžiusių individualią veiklą – tiek dirbusių pagal pažymą, tiek su verslo liudijimu, yra pateikę pajamų deklaracijas. Iš viso šiais metais pajamas deklaruoti turi 10,5 tūkst. apskrityje savarankiškai dirbančių asmenų“, – teigia Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė, atkreipdama dėmesį, kad iki gegužės 2 d. reikia ne tik pateikti pajamų deklaracijas, bet ir sumokėti apskaičiuotą mokestį.

Pažymėtina, kad prašymą skirti dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramai pateikti galima taip pat iki gegužės 2 d. per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) – tai padaryti padeda naujasis paramos vedlys. Marijampolės apskrityje prašymus skirti paramą jau pateikė apie 18 tūkst. gyventojų. Daugiau informacijos dėl paramos skyrimo rasite čia .

Primenama, kad šie metai yra paskutiniai, kai gyventojai deklaruodami pajamas gali susigrąžinti dalį sumokėto GPM už 2021 m. automobilio, būsto remonto, auklių paslaugas. Gyventojai tai gali padaryti deklaruodami pajamas ir pateikdami išlaidas įrodančius dokumentus. Vedliu jau pateikti gyventojų pranešimai apie išlaidas ir deklaruotas grąžintinas sumas bus automatiškai perkelti į pajamų deklaracijas.

Pajamas deklaruoti privalo gyventojai, kurie: vykdė individualią veiklą; gavo pajamų, nuo kurių būtina sumokėti mokesčius; pritaikė per didelį metinį neapmokestinamų pajamų dydį (MNPD) ir dėl to susidaro mokėtina GPM suma. Taip pat deklaravus pajamas dalis gyventojų gali susigrąžinti dalį GPM: nuo išlaidų už būsto, automobilio remonto ir auklių paslaugas, įmokas už gyvybės draudimą, studijas, palūkanas ir kt.; tais atvejais, jei buvo pritaikytas per mažas MNPD. Dėl 2021 m. užimtų pareigų ne tik pajamų, bet ir turto deklaracijas turi pateikti politikai, valstybės tarnautojai ir kt.

Kauno AVMI primena, kad neturint galimybės pajamas deklaruoti savarankiškai per EDS, nebūtina vykti į VMI aptarnavimo padalinį, nes ši paslauga teikiama ir telefonu 8 5 2191 777 > Pajamų deklaravimas (spausti 1). Atkreipiame dėmesį, kad esant poreikiui atvykti į aptarnavimo padalinį, būtina išankstinė registracija vizitui per VMI registracijos sistemą čia

Visa informacija apie deklaravimą – VMI internetinėje svetainėje www.vmi.lt > Domiuosi pajamų ir turto deklaravimu . Išsamius gidus, kaip pildyti pajamų deklaraciją, rasite VMI Youtube kanale. Naujienos skelbiamos VMI Facebook ir LinkedIn paskyrose.

Kauno apskr. VMI inf.