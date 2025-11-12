Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) Valdyba patvirtino naują LPK Darbo ir socialinės politikos, žmogiškųjų išteklių komiteto pirmininkę. Nuo šiol komitetui pirmininkaus Reda Stankevičienė, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos (KKPDA) vykdančioji direktorė.
„Darbo santykių ir socialinės politikos klausimai šiandien reikalauja ne tik teisinių sprendimų, bet ir aiškios vizijos, kaip žmonės, verslas ir valstybė veikia kartu. Šioje temoje itin svarbus Lietuvos pramonininkų balsas – mūsų pareiga turėti tvirtą, argumentuotą poziciją ir ją nuosekliai atstovauti formuojant politikos sprendimus. Sieksiu, kad komitetas taptų aktyvia platforma, kurioje gimsta konkretūs siūlymai ir sprendimai, stiprinantys konkurencingą, atsakingą ir socialiai tvarią darbo rinką“, – sako R. Stankevičienė.
Komitetas nagrinėja darbo santykių, socialinės apsaugos, žmogiškųjų išteklių, kvalifikacijų bei kompetencijų ugdymo klausimus, formuoja LPK pozicijas ir teikia pasiūlymus viešosios politikos formuotojams.
LPK šiuo metu veikia 12 teminių komitetų. LPK narius kviečiame aktyviai įsitraukti į jų veiklą.
Daugiau informacijos mielai suteiks konkretaus komiteto apraše nurodytas kontaktinis asmuo.