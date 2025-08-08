Marijampolėje, Mokolų gatvėje 63, baigti darbai, kurių metu įrengta nauja automobilių stovėjimo aikštelė ir suremontuota šalia daugiabučio jau esama aikštelė. Sprendimai priimti atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir ribotą teritorijos plotą – projektuojant išnaudota visa įmanoma erdvė, kartu išsaugant žaliąsias zonas, esamus inžinerinius tinklus bei užtikrinant saugius atstumus nuo gyvenamųjų namų. Dabar aikštelėje yra 31 stovėjimo vieta lengviesiems automobiliams.
Numatyta galimybė įrengti elektromobilių įkrovimo stotelę – skirta vieta jau suplanuota. Įrengtos ir dvi vietos žmonių su negalia automobiliams – pažymėtos vertikaliu ir horizontaliu ženklinimu, su patogiu nuolydžiu, apšvietimu ir taktiliniu paviršiumi šaligatvyje.
Pėsčiųjų takai sutvarkyti taip, kad būtų patogu visiems – tiek vaikštantiems, tiek judantiems su pagalbinėmis priemonėmis. Visi sprendimai įgyvendinti vadovaujantis statinių prieinamumo standartais. Lietaus vanduo nuo aikštelės nukreipiamas į esamus lietaus nuotekų tinklus.
Gyventojams tai reiškia ne tik daugiau vietos automobiliams, bet ir tvarkingą, saugią, patogią aplinką prie savo namų.