Marijampolėje toliau gerinama daugiabučių namų gyventojų aplinka – pradėti dar dviejų automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai Dariaus ir Girėno g. 11 bei Kauno g. 66.
Prie Dariaus ir Girėno g. 11 esančio daugiabučio planuojamos aikštelės plotas sieks 1533 kv. m, o 251 kv. m bus skirta betono trinkelių dangai perkloti. Įrengta aikštelė talpins 42 lengvuosius automobilius. Automobilių skaičius ir išdėstymas parinkti pagal gyventojų pageidavimus bei atsižvelgiant į reikalavimus dėl atstumų iki gyvenamųjų namų ir gretimų sklypų.
Įrengiant aikštelę keičiami esami betoniniai kelio ir vejos bortai, įrengiami nauji pagrindai ir nauja asfalto danga, taip pat atnaujinama dalis esamos. Asfalto ir trinkelių danga nuo kitų dangų ar vejos bus atskirta betoniniais bortais. Projekte numatyta galimybė įrengti keturias elektromobilių stovėjimo vietas su įkrovimo stotelėmis ir bus įrengtos dvi vietos žmonėms su negalia.
Prie Kauno g. 66 esančio daugiabučio įrengiamos aikštelės plotas sieks 737 kv. m, o 133 kv. m sudarys perklota betono trinkelių danga. Čia bus galima statyti 21 lengvąjį automobilį. Automobilių vietų skaičius ir išdėstymas taip pat numatyti gyventojų pasirinkimu, įvertinus patogumą ir atstumus iki aplinkinių sklypų.
Įrengiant aikštelę, bus pakeisti kelio ir vejos bortai, suformuoti nauji pagrindai, paklota nauja asfalto danga bei atnaujinta esama. Kaip ir Dariaus ir Girėno gatvėje, asfalto bei trinkelių danga nuo kitų dangų bus atskirta betoniniais bortais. Projekte numatyta galimybė įrengti tris elektromobilių stovėjimo vietas su įkrovimo stotelėmis bei bus įrengtos dvi vietos žmonėms su negalia.