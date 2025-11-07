Marijampolės savivaldybėje ketvirtadienį viešėjo Alytaus miesto savivaldybės delegacija. Svečius priėmė Marijampolės savivaldybės vadovai. Tokie susitikimai – ryšys tarp žmonių, miestų ir idėjų.
Aptartos švietimo, infrastruktūros, sveikatos, verslo investicijų temos, pasidalinta patirtimi dėl darželių ir buhalterijos veiklos sutelkimo bei kitų aktualių klausimų. Pokalbiai vyko atvirai, su nuoširdžiu noru išgirsti vieniems kitus ir atrasti, kaip skirtingos patirtys gali praturtinti abi puses.
Po susitikimo svečiai leidosi į pažintį su Marijampole – pasigrožėjo nuostabiai rudėjančiais parkais, jaukiomis viešosiomis erdvėmis, išgirdo miesto istorijas, apžiūrėjo spalvingą gatvės meną, žavėjosi galimybe pasivaikščioti vandeniu ir, be abejo, susitiko su stebuklingais Marijampolės katinais – tikrais miesto simboliais, kuriuos pamilsta visi atvykstantys.