Marijampolės gydytojui trūko kantrybė: karantino paskelbimas ligoninėje – absurdas, nepagarba pacientams ir darbuotojams

„Yra padarytas absurdas. Negerbiami nei pacientai, nei darbuotojai“, – „Delfi“ sakė Marijampolės ligoninės gydytojas ortopedas-traumatologas Gediminas Akelaitis. Tokia jo nuomonė apie tai, kad šiuo metu dėl naujojo tipo koronaviruso į Marijampolės ligoninę negali patekti pacientų artimieji.

Marijampolės ligoninės feisbuko puslapyje rašoma, kad nuo antradienio ligoninėje draudžiamas pacientų lankymas, paskelbtas karantinas. Nurodoma, kad visi Konsultacijų poliklinikos pacientai į polikliniką patenka per įėjimą prie registratūros. Įvairių daiktų bei maisto perdavimas yra ribojamas: siuntinių perdavimas pacientams vykdomas ligoninės pacientų drabužinės patalpose. Siuntiniai priimami darbo dienomis 10.00–12.00 ir 16.00–18.00 val. Feisbuke nurodoma, kad taip pat draudžiamas artimųjų dalyvavimas gimdyme, gimdyvių lankymas palatose ir apsistojimas. Marijampolės ligoninėje planinės hospitalizacijos ir operacijos vyksta įprastai, o pacientų artimieji į ligoninę gali patekti tik neatidėliotinu atveju, turintys skyriaus vadovo leidimą.

Vadina absurdu

Dėl susiklosčiusios situacijos į „Delfi“ kreipėsi Marijampolės ligoninės gydytojas ortopedas-traumatologas Gediminas Akelaitis. „Karantinas nepaskelbtas. Kategoriškas draudimas – tai konfliktų provokacija tarp pacientų, jų artimųjų ir medicinos darbuotojų. Ligoniai nėra nei nuteistieji, nei kitaip suvaržytos jų teisės ir laisvės. Niekuo nepagrįstos panikos ir isterijos kėlimas visuomenėje negali būti toleruojamas“, – sakė gydytojas.

Medikams išsiųsta informacija, kad į darbo vietą jie gali patekti darbo dienomis per Konsultacijų poliklinikos įėjimą nuo 7 iki 19 val. ir per personalo drabužinės duris. Šeštadienį ir sekmadienį personalas į ligoninę galės patekti per personalo drabužinės duris. „Durys visur užrakintos, įeiti galima per Konsultacijų polikliniką, o ten kasdien registruojama 300–600 pacientų“, – sprendimą komentavo G. Akelaitis.

Gydytojas taip pat akcentavo, kad į personalo drabužinę galima patekti su specialiomis įėjimo kortelėmis, o jas kol kas turi ne visi. Pasak jo, taip be reikalo keliama sumaištis. „Nuo ko ginasi? Nuo kažkokio menamo koronaviruso? Tik vienas patvirtintas atvejis Lietuvoje. Juolab kad nenumatyta, jog į šią ligoninę (Marijampolės – „Delfi“) pagal planą atvežtų pacientus, jei bus įtariamas viruso atvejis“, – akcentavo gydytojas G. Akelaitis.

Žmonės, kuriems įtariamas koronavirusas, greitosios medicinos pagalbos automobiliu, priklausomai nuo to, kurioje Lietuvos vietoje yra pacientas, vežami į Kauno klinikinę ligoninę, Vilniaus Santaros klinikas, Respublikinę Šiaulių ligoninę, Respublikinę Panevėžio ligoninę bei Klaipėdos universitetinę ligoninę. Tad Marijampolės ligoninės gydytojas nemato jokio pagrindo riboti pacientų lankymų šioje gydymo įstaigoje. „Aš į šį klausimą žiūriu iš kitos pusės. Kuo kalti tie pacientai, kurie guli dėl kaulų lūžių. Pavyzdžiui, dabar turime pacientę, kuri yra išoperuota, gali valgyti tik maitinama sūnaus, o visos durys užrakintos, – sakė G. Akelaitis. – Yra padarytas absurdas, negerbiami nei pacientai, nei darbuotojai. Kažkokie šizofreniniai sugalvojimai – galbūt bus. Na, galbūt bus, mes, kaip gimėme, taip ir mirsime, tik niekas nežino, kokioje situacijoje. Bet ligoninės paskirtis yra gydyti.“

Gydytojas mano, kad tokios apribojančios priemonės – ligoninėje besigydančių pacientų ir jų artimųjų teisių suvaržymas, ginčų ir konfliktų kurstymas tarp visuomenės ir medikų. „Eina visi pikti prie durų su pretenzijomis, jiems reikia nueiti, pamatyti, galbūt artimasis miršta. Kam daryti konfliktinę situaciją, jei jos galima išvengti? – stebėjosi Marijampolės ligoninės gydytojas. – Kol nėra rimto pagrindo, tai nereikia tokios nesantaikos kelti. Situaciją reikia įvertinti realiai. Yra sloguojančių, kosinčių, sergančių bronchitu, plaučių uždegimu, bet tokia ir yra ligoninės paskirtis.“

Gydytojas kalbėjo, kad būna situacijų, kai ne visos priemonės suteikiamos ligoninėje. Pavyzdžiui, gydytojui išrašius vaistų receptą, medikamentų reikia kažkam nupirkti. „Išrašai receptą, tai kaip tam žmogui nusipirkti tų vaistų? Receptas ant spintelės nepadės, – kalbėjo gydytojas G. Akelaitis. – Viskas turi būti daroma su protu.“

Tai – prevenciniai veiksmai

Norėdamas pasiaiškinti šį klausimą, „Delfi“ susisiekė su Marijampolės savivaldybe. Marijampolės savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus vedėja Neringa Tumelienė komentavo, kad, pasak Marijampolės ligoninės, karantinas šioje įstaigoje paskelbtas vadovaujantis direktoriaus įsakymu „Karantinas koronaviruso plitimo valdymui“ Nr. V-18. Karantinas paskelbtas nuo 2020 m. kovo 3 dienos, 8 valandos. Įsakyme aptarti visi galimi atvejai ir leidimai lankyti pacientus.

„Panikos ir isterijos ligoninėje tikrai nesijaučia. Didžioji dauguma personalo turi įėjimo korteles. Keletui medikų, kurie nepareiškė noro jomis naudotis, kortelės bus įteiktos rytoj. Administracijos įėjimas taip pat neužrakintas, – sakė Savivaldybės atstovė. – Grūsties prie Konsultacijų poliklinikos įėjimo irgi nėra, nes gydytojai į darbą atvyksta skirtingu laiku, be to, yra dar vienas įėjimas pro personalo rūbinę.“ N. Tumelienė sakė, kad kovo 2 dieną Marijampolės savivaldybės administracijoje vyko ekstremalių situacijų komisijos posėdis, kuriame buvo pritarta sveikatos priežiūros įstaigų atstovų numatytiems prevenciniams veiksmams.

Sveikatos apsaugos ministerijos Spaudos tarnybos patarėja Gabrielė Banaitytė „Delfi“ komentavo, kad gydymo įstaigos suinteresuotos apsaugoti visus savo pacientus nuo galimo bet kokios (gripo ir pan.) infekcijos plitimo. „Tad atsižvelgdamos į visos šalies ar konkrečios savivaldybės epidemiologinę situaciją bei SAM rekomendacijas sprendžia, ar skelbti savo įstaigoje karantiną. Šiuo atveju SAM ligoninėms rekomendavo riboti pacientų lankymą“, – komentavo ministerijos atstovė.

Nustatyta laikina ligoninių darbo organizavimo tvarka

Kol bus suvaldyta naujojo koronaviruso infekcija, keičiasi kai kurių gydymo įstaigų darbo prioritetai ir funkcijos – nustatyta nauja paslaugų dėl koronaviruso organizavimo ir pacientų, kuriems diagnozuotas koronavirusas, srautų valdymo tvarka, rašoma SAM pranešime spaudai. Paslaugų organizavimo tvarkos aprašas patvirtintas sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos įsakymu. „Mūsų pagrindinis tikslas – pasiruošti valdyti pacientų srautus, kad visiems susirgusiems žmonėms pagalba būtų suteikta laiku ir kokybiškai, kad kuo mažiau būtų sutrikdytas kitomis ligomis sergančių pacientų gydymas ir kitų medikų darbas. Tad nustatytos aiškios gydymo įstaigų funkcijos, pacientų srautų paskirstymo, paslaugų organizavimo tvarka, kad būtų paprasčiau ir aiškiau koordinuoti veiksmus ir valdyti situaciją“, – sako ministras A. Veryga.

Nustatyta, kad pagrindinių 5 ligoninių, t. y. VU ligoninės Santaros klinikų, Kauno klinikinės ligoninės, Klaipėdos universitetinės ligoninės, Respublikinės Šiaulių ligoninės ir Respublikinės Panevėžio ligoninės, infekcinių ligų skyriai orientuosis į pacientų, kuriems įtariamas ar diagnozuotas koronavirusas, diagnostiką ir gydymą. Šios gydymo įstaigos, išskyrus Kauno klinikinę ligoninę, bus ir organizuojančios paslaugas – jos taip pat teiks metodinę informaciją ir konsultacijas kitoms jų veikimo regione esančioms gydymo įstaigoms, organizuos iš valstybės rezervo gautų asmens apsaugos ir medicinos priemonių paskirstymą joms, valdys pacientų srautus, vykdys kitas funkcijas, susijusias su infekcijos valdymu. Kaune paslaugas organizuojanti asmens sveikatos priežiūros įstaiga bus LSMU ligoninė Kauno klinikos.

Nerimsta ir kiti

Kaip praeitą savaitę rašė „Delfi“, po to, kai šalies ligoninės paskelbė karantiną, artimieji nebegali aplankyti giminaičių. Portalas papasakojo, kaip sunkiai sergančios moters artimieji negali aplankyti Vilniaus Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje. Pasak į redakciją besikreipusio vyro, ligonės būklė po insulto yra labai sunki, o artimieji baiminasi, kad galbūt paskutines dienas skaičiuojantis artimas žmogus numirs vienas, nė nespėjus su juo atsisveikinti.

Redakciją užplūdo ir gimdyvių pagalbos šauksmas, kad dėl gydymo įstaigose paskelbto karantino gimdyme negali dalyvauti moterų vyrai. Kai kurios moterys tokią prevencinę priemonę palaiko, kitos gimdyti be vyro ar kito artimo asmens vadina absurdu.

Kaip rašė Panevėžio naujienų portalas „Sekundė“, Respublikinėje Panevėžio ligoninėje dėl koronaviruso prevencijos šioje gydymo įstaigoje – taip pat karantinas. Juolab kad šioje ligoninėje izoliuojami ir pacientai, kuriems įtariamas COVID-19. Nuo šeštadienio draudžiama ne tik lankyti joje besigydančiuosius, bet ir perduoti jiems maisto ar daiktų. Pacientų artimieji į ligoninę gali patekti tik išimtiniais atvejais, gavę skyriaus vedėjo ar budinčio gydytojo leidimą, rašoma sekunde.lt. Respublikinės Panevėžio ligoninės direktoriaus Arvydo Skorupsko teigimu, kiek tęsis tokie draudimai, priklausys nuo situacijos šalyje ir Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimų.

Nuo praėjusio penktadienio ligonių lankymą taip pat uždraudusios Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės vadovybė neslepia dėl tokios kraštutinės apsaugos priemonės sulaukianti lankytojų spaudimo. „Durys užrakintos. Sulaukiame ir maldavimų, ir apeliavimų į sąžinę, gėdijimų, piktų žodžių. Prie durų nurodytas telefonas, mūsų pacientams atneštus daiktus galima perduoti prie durų tik personalui. Ganėtinai drastiškos apsaugos priemonės, bet jos neišvengiamos dėl tų pačių ligonių saugumo. Koronavirusas pavojingiausias vyresnio amžiaus žmonėms, sergantiesiems lėtinėmis ligomis. Mūsų ligoninėje daug priklausančių tam kontingentui, todėl turi būti vengiama galimų kontaktų su išore, kad neįneštų viruso ir jo nepaskleistų“, – „Sekundei“ kalbėjo įstaigos direktorė Violeta Grigienė.

Vyriausybės Visuomenės informavimo grupė praneša, kad 2020 m. kovo 4 d., 11.30 val., duomenimis, naujų koronaviruso (COVID-19) atvejų nėra. Iki šiol Lietuvoje patvirtintas vienintelis koronaviruso (COVID-19) atvejis (patvirtinta 2020-02-28, 4.00 val.).

Kovo 4 d., 11.30 val., duomenimis: Lietuvoje patvirtintų ligos atvejų – 1 (patvirtinta 2020-02-28, 4.00 val.).

Paskutiniu etapu ištirta – 11.

Šiandien iki šiol iš viso ištirta – 11.

Per vakar dieną ištirta – 24.

Iki šiol iš viso atlikta tyrimų dėl įtariamo koronaviruso – 226.

Laukiama rezultatų dėl 1 mėginio.

NVSC turimi duomenys apie keliavusius į teritorijas, kur vyksta COVID-19 plitimas visuomenėje (stebima jų sveikatos būklė) – 4981 asmuo (2020-03-04 duomenys).

