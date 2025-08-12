Rugpjūčio 20 dieną 19 val. Marijampolės „Spindulio“ kino teatras tęsia vasaros kino sezono programą „Spindulio“ kinas po atviru dangumi, kviesdamas visus žiūrovus į dar vieną ypatingą vakarą – šį kartą su lietuviška kino juosta „Mamutų medžioklė“ (rež. Aistė Stonytė) apie garsų teatro režisierių Joną Jurašą ir jo pastatytą spektaklį pagal Kazio Sajos pjesę „Mamutų medžioklė“.
Filmo premjera 2023 metais įvyko Lietuvoje, kino festivalyje „Scanorama“, 2024 metais „Mamutų medžioklė“ buvo pristatyta: tarptautiniame Sarasotos kino festivalyje Floridoje (JAV), tarptautiniame kino festivalyje Košice „Art Film Festival“ (Slovakija), taip pat tarptautiniame dokumentinių filmų festivalyje „Nezlomní a obětovaní“ („Nepalaužtieji ir paaukotieji“) (Praha), o 2024 metų nacionaliniuose kino apdovanojimuose „Sidabrinė gervė“ laimėjo Metų geriausio ilgametražio dokumentinio kino filmo apdovanojimą. Be šio laimėjimo, filmas dar buvo nominuotas trejose kategorijose: Metų geriausio montažo režisieriaus darbo, Metų geriausio operatoriaus darbo, Metų geriausio režisieriaus darbo.
Filmas „Mamutų medžioklė“ – tai kelionė laiku, bandant įminti vieną įdomiausių ir dramatiškiausių Lietuvos teatro paslapčių. 1968 m. Kauno dramos teatre režisierius Jonas Jurašas pastatė spektaklį pagal Kazio Sajos pjesę „Mamutų medžioklė“. Kiekvieną kartą į salę netilpdavo visi norintys. Akivaizdus susidomėjimas spektakliu Maskvai pasirodė pernelyg pavojingas. Spektaklis buvo pripažintas antitarybiniu ir išbrauktas iš teatro repertuaro visiems laikams. Tačiau po dviejų mėnesių, užsirakinus trupei teatre, jis buvo slapta nufilmuotas, o 16 mm juosta su spektaklio įrašu išryškinta ir paslėpta. Tačiau praėjus daugiau nei pusšimčiui metų nuo lemtingo filmavimo, niekas nebežino kur ji dingo. Naktinis filmavimas ir dingusi kino ritės paslaptis apaugo legendomis. Filmas „Mamutų medžioklė“ – tai sudėtingo laikmečio skerspjūvis, atveriantis universalias drąsos ir prisitaikymo, ištikimybės ir išdavystės temas. („Sidabrinės gervės“ informacija)
Renginio „Spindulio“ kinas po atviru dangumi metu žiūrovų laukia ne tik filmo „Mamutų medžioklė“ peržiūra, bet ir susitikimas su filmo režisiere ir scenarijaus autore Aiste Stonyte. Diskusiją moderuos kultūros žurnalistas Algis Vaškevičius.
„Spindulio“ kinas po atviru dangumi – nemokamas renginys, todėl atviras plačiai auditorijai. Projekto „Spindulio“ kinas po atviru dangumi tikslas yra atliepti intelektualaus Lietuvos kino, ugdančio kultūrinį žmonių sąmoningumą, poreikį Marijampolės apskrities gyventojams. Projektu siekiama edukuoti žiūrovus, didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą, mažinti socialinę bei kultūrinę atskirtį teikiant aukštos kokybės paslaugas. Šia programa siekiama populiarinti tiek pripažintų, tiek ir neatrastų kino kūrėjų darbus bei pristatyti naujausias kino tendencijas, supažindinti žiūrovus su kino meno kūrimo ypatybėmis bei kalbėti Lietuvos visuomenei aktualiomis temomis.
Filmas „Mamutų medžioklė“ bus rodomas lauke, „Spindulio“ LED ekrane, o esant blogam orui, seansas bus perkeltas į didžiąją kino salę. Kėdėmis ir užkandžiais renginio metu pasirūpins renginio partneriai.
Projektą „Spindulio“ kinas po atviru dangumi dalinai finansavo Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos ir Marijampolės savivaldybė. Renginio rėmėjai: viešoji įstaiga „Marijampolės televizija“, naujienų portalas „Sūduvos gidas“, „Mantingos“ labdaros ir paramos fondas, ICECO ledai, Marijampolės kultūros centras, „Akvilės“ vanduo.
Renginys nemokamas. Renginio metu bus filmuojama ir fotografuojama.