Žemės ūkio ministerija ruošiasi keisti paramos administravimo taisykles, kad žemdirbiai, šį pavasarį pasėję žemės ūkio augalus tiesioginės sėjos būdu, galėtų pateikti ir kitus tiesioginę sėją įrodančius dokumentus bei išvengti sankcijų.
Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse yra nustatyta, kad pareiškėjai, kurie nuo 2025 m. prisiėmė įsipareigojimus dalyvauti kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veikloje „Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijos“ ir taiko tiesioginės sėjos būdą, turėjo ne vėliau kaip iki birželio 15 d. (su pavėlavimu iki birželio 30 d.) pateikti aiškiai matomų sudygusių šiemet deklaruotų vasarinių žemės ūkio augalų nuotraukas mobiliąja programa „NMA agro“.
2025 m. yra pirmieji metai, kai turėjo būti teikiamos tiesioginę sėją įrodančios deklaruotų plotų nuotraukos. Tai įvertinusi, ministerija siūlo sudaryti galimybę tinkamais laikyti ir papildomus įrodymus, t. y. tiesioginės sėjos įrangos turėjimą ar tiesioginės sėjos paslaugų pirkimą įrodančius dokumentus. Galimybė pateikti papildomus įrodymus padės dėl įvairių priežasčių nepateikusiems nuotraukų žemdirbiams išvengti sankcijų.
Svarbu tai, kad taisyklių pakeitimas dėl papildomų įrodymų bus taikomas tik šiemet pateiktoms paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškoms ir tik 2025 m. pavasarį pasėtiems žemės ūkio augalams.
Visuomenei derinti pateiktas Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles galite rasti čia.