Antradienį Marijampolės kultūros centre surengtas MO ir „TMV Foundation“ nemokamų edukacijų mokiniams projekto pristatymo renginys.
Iškilmingame renginio atidaryme MO muziejaus bei projekto mecenato „TMV Foundation“ atstovai džiaugėsi, kad MO muziejus vėl sugrįžta į kultūros židinį – Marijampolę. Siekiama kurti bendrystės jausmą, kai į meną žvelgiama plačiau, drąsiai išsakant savo požiūrius.
Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis pabrėžė, kad miestas itin vertina, jog MO atstovai jau šeštus metus atvyksta į Suvalkijos sostinę, o tai rodo socialiai atsakingą požiūrį į jaunų žmonių ateitį.
Po iškilmingo atidarymo renginio dalyviai – mokiniai ir mokytojai – pasiskirstė į dvi grupes. Mokiniai keliavo į Marijampolės kultūros centro Magdalenos Birutės Stankūnienės menų galeriją, kur jiems surengta vizualinio mąstymo strategijos edukacija. Jos metu mokiniai tyrinėjo ir analizavo meno kūrinius.
Mokytojai pirmojo aukšto foje klausėsi psichologės Brigitos Kaleckaitės paskaitos, kurioje buvo diskutuojama, kaip palengvinti pedagogų sugrįžimą į darbus po atostogų.
Projekto metu Marijampolės mokykloms „TMV Foundation“ padovanos net 20 nemokamų edukacinių užsiėmimų – 10 vyks Marijampolės kultūros centre, o kita pusė – MO muziejuje Vilniuje.
Jų metu Marijampolės moksleiviai susipažins su moderniuoju menu, gilins komunikavimo, kūrybiškumo, kritinio mąstymo, emocinio intelekto ir kitus gebėjimus.
MO muziejaus edukaciniai užsiėmimai vyks nuo rugsėjo 17 d. iki spalio 31 d.
Daugiau informacijos ir registracija į užsiėmimus mokykloms čia.