Ruduo dovanoja gausų moliūgų derlių ir primena vis dažniau pasimėgauti šiomis daržovėmis, jų sriubomis ar kepiniais, o artėjantis Helovinas – ir iš žievės išskobti bauginančius žibintus.

Nors daugelis šeimininkų vis dar svarsto, ar moliūgą galima duoti keturkojams draugams, KIKA LT, UAB veterinarijos gydytojos Rasos Bičiulaitienės teigimu, jis gali būti naudingas augintiniui, tačiau svarbu žinoti kelis dalykus.

Svarbu tinkamai paruošti

Anot R. Bičiulaitienės, moliūgas yra maistinga ir mažai kalorijų turinti daržovė. Jei tinkamai paruošta ir vartojama saikingai, ji gali būti naudinga ne tik žmonėms, bet ir augintiniams.

„Gyvūnams negalima duoti „žalio“, t.y. neapdoroto moliūgo. Jo sėklos ir žievė yra sunkiai virškinami, todėl jų taip pat reikia atsisakyti, tačiau augintiniams puikiai tinka išvirtas ir į tyrę sutrintas moliūgas. Žinoma, tyrė turi būti atvėsinta ir negardinta jokiais prieskoniais, nesūdyta“, – atkreipia dėmesį veterinarė ir priduria, jog iš atvėsintos tyrės paruošti rutuliukai gali būti puikus skanėstas.

Nauda augintiniams

R. Bičiulaitienė išskiria net kelias moliūgo naudas augintiniams.

„Šioje daržovėje gausu skaidulų, kurios gali padėti reguliuoti augintinio virškinimo sistemą. Tai ypač naudinga šunims, sergantiems viduriavimu ar vidurių užkietėjimu. Skaidulų kiekis taip pat gali padėti normalizuoti tuštinimąsi“, – naudas vardija ekspertė.

Dėl mažo kaloringumo ir didelio skaidulų kiekio, ši daržovė puikiai tinka tuomet, kai augintiniui reikia numesti svorio arba jį palaikyti: „Moliūgai suteikia sotumo jausmą, taigi, gyvūnas nesuvartos daug nereikalingų kalorijų, tačiau ir nesijaus alkanas.“

Veterinarijos gydytoja priduria, jog moliūgai tiek žmonėms, tiek augintiniams yra puikus vitaminų ir mineralų šaltinis. „Jame gausu A ir C vitaminų, kalio. Šios maistinės medžiagos gali turėti įtakos bendrai jūsų augintinio sveikatai, todėl praturtinti jomis rudens mitybos racioną, kuomet svarbu stiprinti imunitetą, tikrai verta“, – pastebi R. Bičiulaitienė.

Jei jūsų augintinis geria per mažai vandens, anot ekspertės, prisidėti prie šios problemos sprendimo gali šviežiai paruošta ar konservuota moliūgų tyrė be priedų.

Svarbu – jokių pridėtinių medžiagų

Jei nusprendėte savo keturkojį šeimos narį palepinti moliūgu, R. Bičiulaitienė siūlo atkreipti dėmesį į kelis dalykus.

Kaip teigia veterinarė, jei renkatės konservuotą moliūgą, jame negali būti jokių pridėtinių prieskonių, cukraus ar kitų ingredientų. Be to, nors moliūgai paprastai yra saugūs augintiniams, per didelis kiekis gali sukelti virškinimo sutrikimus arba viduriavimą: „Norėdami į mitybą įtraukti moliūgus, pradėkite nuo nedidelio kiekio – mažiems gyvūnams užteks vos šaukšto ar dviejų, o didesniems – kelių. Stebėkite, kaip jūsų keturkojis reaguoja į šį naują maistą. Jei nemalonių pokyčių nepastebite, galite kiekį saikingai padidinti.“

Moliūgą augintiniui galima patiekti įvairiai. Pavyzdžiui, maišyti su įprastu jūsų augintinio maistu arba, jei ruošiate šią daržovę ir vasarą, užšaldyti ledukų formelėse, kad karštą dieną būtų vėsus ir gaivus skanėstas.

Svarbu saikas ir visavertė mityba

R. Bičiulaitienė atkreipia dėmesį, jog vien tik daržovės augintiniui negali atstoti visavertės mitybos, todėl jomis piktnaudžiauti nereikėtų, maisto racionas turi išlikti subalansuotas.

„Nepamirškite, kad net 80 proc. augintinio sveikatos formulės sudaro subalansuota mityba (likę 20 proc. – kasdienė priežiūra), todėl jai turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Sveikos mitybos piramidė susideda iš keturių pagrindinių pakopų: 80 proc. sauso pašaro; 10–12 proc. konservų; 3–5 proc. turi sudaryti skanėstai, o likusius 1–3 proc. – papildai. Svarbu rinktis natūralios sudėties, kokybiškus produktus, atsižvelgiant į individualius jūsų augintinio poreikius“, – pažymi veterinarė.

Moliūgas, jos teigimu, gali būti sveikas ir skanus priedas prie įprasto jūsų šuns mitybos raciono tuomet, kai yra tinkamai paruoštas ir jo duodama saikingai. Nors ši daržovė gali būti išties naudinga augintinio sveikatai, pirmiausia, visuomet atsižvelkite į individualius jo poreikius ir stebėkite organizmo reakcijas.

„Jei nesate tikri, kaip jūsų augintinio organizmas priims naujus produktus, verčiau su žmonių maistu neeksperimentuoti ir rinktis subalansuotą, visavertį, augintiniams skirtą pašarą bei skanėstus. Prieš atliekant kažkokius gyvūno mitybos pakeitimus, visuomet naudinga pasikonsultuoti ir su veterinarijos gydytoju, pažįstančiu jūsų keturkojį“, – apibendrina R. Bičiulaitienė.