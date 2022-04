MPRC – mokymai, laisvalaikis, diplomų įteikimas ir Velykų nuotaikos

Pasitinkant Šv. Velykas, Marijampolės profesinio rengimo centre vyko naudingos pamokos, įteikti baigimo diplomai bei alsuota Velykine nuotaika.

Kovo-balandžio mėnesiais vyko integruotas lietuvių kalbos ir informacinių technologijų projektas-,,Knygos skirtukas“.

Projekte dalyvavo lietuvių kalbos mokytojos Vilmos ir informatikos mokytojo Karolio AMg21-1 bei APg21-1 grupių mokiniai.

Per lietuvių kalbos pamokas mokiniai mokėsi apibūdinti jausmus, kalbėjo apie gamtą, pavasarį, visa tai susiejo su Šv. Velykomis ir savo apibūdinimams ieškojo vaizdinio atitikmens. Per informatikos pamokas mokėsi kurti skirtuką knygai ir į jį sudėjo per lietuvių kalbos pamokas apibendrintą informaciją.

Darbo rezultatais pasidalino su Gimnazijos skyriaus bendruomene linkėdami visiems gražių ir jaukių Šv. Velykų.

Diplomų įteikimo šventė! Sveikiname ir išleidžiame kvalifikuotus kelininkus, melioratorius ir automobilių mechanikus!

KLg20-1 technologijų mokyklinio egzamino baigiamojo darbo produkto vertinimas.

Artėjant gražiausiai pavasario šventei – Šv. Velykoms, MPRC bendrabutyje buvo surengtas „Velykinių margučių“ konkursas, kuriame savo margučius pristatė bendrabučio gyventojai.

Margučių puošimui buvo pasirinkti įvairūs marginimo būdai, panaudojant svogūnų lukštus, dažus, servetėles.

Konkurso nugalėtoja tapo Aistė Varnagirytė, įteiktos simbolinės dovanėlės. Velykinio margučio kūrimas, puošimas yra puikus laiko praleidimo su bendrabučio bendruomene būdas ir galimybė pajusti Velykinio margučio sukuriamą nuotaiką.

Kirpėjo profesijos mokiniai kartu su profesijos mokytojomis Vaida Lukšiene ir Ramune Žilinskiene pasaulinę kultūros dieną paminėjo Kaune aplankant parodą ,,Iš Kirpyklų istorijos”.

Pirmą kartą Lietuvoje eksponuojamoje parodoje buvo galima pamatyti tarpukario ir pokario įrankius, įrangą.

Išgirdome Lietuvos grožio salonų pradininkų istoriją, su kuria supažindino vieno iš jų anūkė, taip pat kirpėja, Ramunė Rupšytė.

Balandžio 15 dieną Kudirkos Naumiesčio skyriaus socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programos (SD20N) grupės mokinėms vyko praktinė pamoka netradicinėje aplinkoje – Šakių krašto vietos veiklos grupės įstaigoje bei Verslo informaciniame centre.

MPRC inf.