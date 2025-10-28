Liudvinavo seniūnijos Nartelio kaimo gyventojai pagaliau gali džiaugtis patogesniu ir saugesniu keliu – baigiami Nartelio gatvės rekonstrukcijos darbai. Dabar čia važiuoti kur kas patogiau. Lygi asfalto danga, sutvarkytos nuovažos ir nauja lietaus nuotekų sistema pakeitė seną, nelygią ir po lietaus dažnai pažliugdavusią gatvę.
Didžioji dalis darbų jau atlikta – išasfaltuota 516 metrų pagrindinės gatvės ir dar beveik 200 metrų šalutinių atkarpų. Gatvėje įrengta nauja lietaus nuotekų sistema, todėl dingsta sena problema – stovintis vanduo po kiekvieno lietaus. Dabar paviršinis vanduo saugiai nuteka, o kelias išlieka sausas.
Praplatinta važiuojamoji dalis ties autobusų stotele, kad būtų patogu sustoti autobusams ir prasilenkti automobiliams. Patogesnis privažiavimas įrengtas ir prie komunalinių atliekų konteinerių aikštelės. Abiejose gatvės pusėse suformuoti tvirti kelkraščiai, kurie sutvirtina važiuojamąją dalį ir pagerina prasilenkimo sąlygas siauresnėse vietose.
Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda pasidžiaugė, kad ši gatvė tai dar vienas gražus pavyzdys, kaip žingsnis po žingsnio tvarkoma savivaldybės infrastruktūra. Jo teigimu, svarbu, kad kiekviena seniūnija jaustų pokyčius. Net ir trumpesnės gatvės rekonstrukcija turi didelę reikšmę, nes keliais kasdien važiuoja šeimos, čia sukasi kasdienis gyvenimas.
Liko tik paskutiniai akcentai – kelio ženklinimas ir gerbūvio sutvarkymas.