Antanas Kanopkinas, keturračiu įveikęs Dakarą, lipęs ant podiumo daugelyje tarptautinių varžybų ir pasaulio čempionate užėmęs trečiąją vietą, įgyvendino naujausią sau išsikeltą iššūkį – pasiekė per 24 valandas įveikto maršruto keturračiu pasaulio rekordą. Estijoje vykusios „CFMOTO Day Baltic 2025“ šventės metu specialiai įrengtoje trasoje sportininkas per parą laiko nuvažiavo 1500 kilometrų ir šešis šimtus metrų.

Ankstesnis oficialiai užfiksuotas rekordas siekia 790 km keturračiu per 24 valandas. Taip pat internete galiam rasti vaizdo įraše užfiksuotą rekoda, kai keturračiu per tą patį laiką įveikiami beveik 1200 kilometrų. Tiesa, yra ir dar didesnių skaičių – per parą keturračiu įveikti 1464 kilometrai, tačiau šis atstumas fiksutoas važiuojant asfaltu.

Du kartus keitė alyvą

Vienas trasos ratas, kurios didžioji dalis buvo sudaryta iš bekelės ir tik keli šimtai metrų driekėsi asfaltu, sudarė 5,7 kilometro, o per 24 valandas „CFMOTO Thunder Racing Team“ komandos pilotas šį ratą įveikė net 263 kartus.

„Buvo daug sunkių etapų – kas kelias valandas keitėsi oras ir kas kartą reikėdavo priprasti. Vienu metu šviečia saulė, skraido daug vabalų, paskui lyja, užeina rūkas, pakula vėjas. Vos pripranti prie esamų sąlygų jos ir vėl keičiasi. Tai vargino bene labiausiai. Tiesa, trasos prieigose visada buvo žmonių – dalis festivalyje dalyvavusių žmonių ten miegojo, dalis personalo ruošėsi artėjančiam festivaliui, o ryte pradėjo rinktis žiūrovai. Tai padėjo palaikyti motyvacijos ir energijos lygį.

Labiausiai nuovargis pasijautė po trylikos-keturiolikos valandų važiavimo, todėl nusprendėme alyvos keitimui stoti anksčiau ir aš tuo tarpu keliom minutėm priguliau. Visas sustojimas truko apie 15-20 minučių, tuo metu mechanikai patikrino visą pakabą, visus varžtus. Trasoje buvo du tramplinai, per kuriuos kiekvieną kartą pakildavau į orą, tad profilaktinė patikra buvo būtina. Trasoja daug duobių, nelygumų, tai amortizatoriai iki galo kiekviename rate suveikdavo nuo trijų iki penkių kartų“, – apie iššūkius pasakojo A. Kanopkinas ir dalinosi, jog trasoje buvo net penkiolika posūkių, o kadangi beveik visa ji driekėsi bekele – važiavimo sąlygos keitėsi su kiekvienu ratu. Vis gilėjančios provėžos kai kuriuose posūkiuose tiesiog versdavo keturratį.

Rekordui pasiekti buvo naudojamas visiškai naujas ir jokių modifikacijų neturintis „CFMOTO CFORCE 850 XC“ keturratis, tad keisti alyvą per tas 24 valandas teko net du kartus – įveikus 300 kilometrų ir, nors buvo galima keisti vėliau, antras aptarnavimas įvyko po 1050 kilometrų. Tiesa, mechanikams teko atlikti ne tik standartinius darbus, numatytus gamintojo rekomendacijose, bet ir reguliuoti žibintų aukštį: „Kadangi važiavau dideliu tempu, o keturračio priekinių amortizatorių eiga didelė, akceleruojant žibintai švietė į dangų, o stabdant – į žemę. Pirmo reguliavimo metu spindulį pažeminome ir tai išsprendė apšvietimo kampą bėgėjantis, tačiau nieko nematydavau stabdant. Antro reguliavimo metu pavyko atrasti aukso viduriuką.“

Sportininkas visą laiką važiavo maksimaliu ištvermės režimu, vengiant agresyvių stabdymų ir akceleracijų, atrandant geriausią balansą tarp greičio ir technikos išsaugojimo. Taip pat, žinoma reikėjo apskaičiuoti ir saugoti kūno energiją bei išlaikyti koncentraciją. Nepaisant visko, vidutinis važiavimo greitis siekė net 70,6 km/val, o iš 24 valandų mažiau nei trys buvo praleistos sustojus.

Praėjus 24 valandoms trasoje ir įveikus net didesnį atstumą, nei buvo užsibrėžtas minimalus tikslas, A. Kanopkinas buvo iškilmingai pasveikintas susirinkusių motociklų ir keturračių entuziastų, susirinkusių „CFMOTO Day Baltic 2025“ festivalyje.

„Pasiekti rekordą tikrai nebuvo lengva, bet kuo sudėtingiau – tuo įdomiau. Jeigu atsiras norinčių jį pagerinti mielai kviečiu, bet perspėju iš anksto, kad lengva tikrai nebus“, – su šypsena komentavo A. Kanopkinas.