Smagu žinoti, jog Marijampolės savivaldybės finansuojami ir įstaigų organizuojami nemokami vaikų vasaros užsiėmimai bėgant metams išpopuliarėjo. Dalyvių skaičiaus augimas nuo pirmųjų metų išaugo dar labiau, šiais metais net 1500 vaikų įsitraukė į siūlomas veiklas, kas byloja apie teigiamą šios iniciatyvos poveikį tiek mažiesiems marijampoliečiams, tiek jų tėveliams.

Šiais metais buvo siūloma devyniolika įvairių programų iš aštuoniolikos skirtingų įstaigų – nuo kūrybiškumo lavinimo stovyklų iki edukacinių programų ir sporto užsiėmimų, o tai parodo pastangas patenkinti įvairius vaikų pomėgius ir talentus. Tai ne tik suteikia vaikams galimybę mėgautis vasara, bet ir skatina juos tyrinėti naujas sritis, įgyti naujų įgūdžių ir užmegzti ilgalaikes draugystes su kitais vaikais.

Tai, kad iniciatyva ir toliau sulaukia didelio tiek tėvų, tiek vaikų palaikymo, rodo, kad vasaros atostogų metu tikrai reikia įdomios ir prasmingos veiklos. Ši iniciatyva ne tik džiugina vaikus, bet ir prisideda prie jų asmeninio augimo bei tobulėjimo.

Šiais metais liepos mėnuo tapo populiariausiu užsiėmimų mėnesiu, buvo siūloma net 516 vietų skirtingose stovyklose, iš kurių beveik visos buvo užimtos. Tai rodo, kad šeimos aktyviai ieško galimybių išlaikyti vaikų susidomėjimą edukacinėmis veiklomis ir vasaros piko metu.

Pasak Marijampolės savivaldybės vicemerės Agnės Pavelčikienės, Marijampolės savivaldybė toliau rems ir plės šias iniciatyvas, kurios tiek vaikams, tiek tėvams suteikia galimybę turiningai praleisti vasarą ir įgyti naudingų žinių. „Įtraukus daugiau savivaldybės institucijų ir pasiūlius platesnį veiklų spektrą, galime pasiūlyti vaikams dar daugiau praturtinančių patirčių. Manau, kad ši iniciatyva atspindi bendruomenės atsidavimą savo vaikų gerovei ir augimui, suteikiant jiems galimybę mokytis, tyrinėti ir užmegzti ryšius vasaros atostogų metu.

Kiekvienais metais poreikis vaikų vasaros užimtumui tik auga ir smagu, jog Marijampolės savivaldybė gali pasiūlyti nemokamų stovyklų, kurioms šiais metais buvo skirta daugiau nei 50 tūkstančių eurų. Siekdami, jog kuo daugiau vaikų galėtų pasinaudoti šiomis paslaugomis, šiemet įvedėme naujovę – ne daugiau dvi stovyklos per vasarą vienam vaikui. Visa tai darome dėl to, kad kiekvienam vaikui būtų suteikta galimybė pasidžiaugti vasara be rūpesčių, ir kad tėveliai gautų galimybę savo vaikams suteikti kokybišką vasaros praleidimo būdą“, – sakė vicemerė.