Marijampolės savivaldybėje ir toliau nuosekliai gerinama infrastruktūra – šį kartą dėmesys skirtas Liepynų kaimui. Čia, Skardžio gatvėje, įrengtas naujas, šiuolaikiškas gatvės apšvietimas, kuris užtikrins geresnį matomumą bei didesnį eismo dalyvių saugumą tamsiuoju paros metu.
Įgyvendinus darbus sumontuota 18 šviesos diodų (LED) šviestuvų, įrengta 600 metrų ilgio požeminė elektros kabelių linija, pastatyta apšvietimo valdymo spinta ir 18 cinkuotų metalinių atramų. Modernūs šviestuvai turi automatinę pritemdymo funkciją – jų šviesos srautas nakties metu reguliuojamas pagal iš anksto suprogramuotus parametrus, taip taupant energiją ir mažinant poveikį aplinkai.
Apšvietimo valdymo spinta aprūpinta astronominiu valdikliu, leidžiančiu valdyti apšvietimą nuotoliniu būdu per mobilųjį interneto ryšį. Tai suteikia galimybę apšvietimą įjungti ar išjungti tiek automatiškai, tiek rankiniu būdu, o veikimo grafikas gali būti lankščiai pritaikomas pagal sezono ar konkrečios dienos poreikius.