Šiandien technologijos už mus ne tik tvarko namus, reguliuoja šildymą ir apšvietimą, bet net apsiperka. Inovacijomis ir dirbtiniu intelektu „pagardinami“ net tokie buitinės technikos prietaisai kaip šaldytuvai. Technologinės naujovės leidžia palengvinti jų priežiūrą, su kuria susiję nemažai mitų. Kokie jie ir ar juose yra bent trupinys tiesos?
Mitas nr. 1. Šaldytuvo nereikia valyti dažnai, jei jis atrodo švarus
Nors virtuvė spindėte spindi, o atidarius šaldytuvą – nei vieno pasenusio produkto ar trupinėlio, tokia namų idilė gali būti apgaulinga. Net supakuotų produktų drėgmė ir su jais atsinešti nešvarumai dažnai tampa idealia terpe bakterijoms daugintis. Tuo pačiu – nemaloniems kvapams atsirasti.
Todėl šaldytuvo vidų, nors jis ir atrodo švarus, reikia laikas nuo laiko – bent kas 4-5 savaites – išvalyti. Geriausia – natūraliomis priemonėmis kaip sodos ir vandens mišinys. Eglė Tamelytė, „Samsung“ komunikacijos vadovė Lietuvoje, priduria, kad būtinybę pasiraitoti rankoves šiais laikais primena ir su šiuolaikiniais šaldytuvais susieta programinė įranga.
„Tokios programėlės kaip „Samsung SmartThings“ leidžia valdyti savo šaldytuvą išmaniuoju telefonu, net sekti produktų galiojimo datas ir pasiūlyti receptą vakarienei. Prie didesnės švaros prisideda ir gamintojų inovacijos. Pavyzdžiui, „Samsung Bespoke AI“ šaldytuvai suprojektuoti ne tik su lengvai išimamomis lentynomis ir stalčiais, bet ir išmania, drėgmę ir galimybę atsirasti kvapams mažinančia oro cirkuliacija“, – teigia technologijų ekspertė.
Mitas nr. 2. Šaldytuvo durų tarpinės nereikalauja papildomos priežiūros
Itin svarbi, bet dažnai pamirštama šaldytuvo dalis – durų tarpinės. Jos užtikrina sandarumą ir apsaugo šaldytuve esantį maistą nuo temperatūros svyravimų. Todėl tarpines patariama reguliariai valyti drėgna šluoste ir taip pašalinti trupinius bei purvą. Jei tarpinės įtrūkusios ar sukietėjusios, tai akivaizdus signalas, kad būtinas jas pakeisti.
„Temperatūros svyravimas šaldytuve, net ir mažiausias durelių atidarymas, kurio metu iš šaldytuvo išeina šaltas oras, lemia papildomas energijos sąnaudas. O esant nešvarioms ar pažeistoms tarpinėms, šaldytuvas tokioje būsenoje yra nuolat. Problemas identifikuoti gali jau minėta „SmartThings“ programėlė, kuri siunčia pranešimus apie atidarytas šaldytuvo duris ir identifikuoja padidėjusias energijos sąnaudas“, – pasakoja „Samsung“ atstovė.
Ji priduria, kad technologijos žengia dar toliau – nuo per dažno durelių atidarymo apsaugo kai kuriuose šaldytuvų modeliuose įmontuotos kameros ir galimybė matyti šaldytuvo turinį neatidarant durų.
Mitas nr. 3. Šaldiklio nereikia valyti, jei jame nėra ledo
Net jei šaldiklyje nesusidaro didžiuliai ledo sluoksniai, per kuriuos sunku rasti vietos šaldymui paruoštos uogoms ir daržovėms, vis tiek jį valyti būtina. Ant šaldiklio sienelių ir jame laikomų maisto produktų dažniausiai kaupiasi drėgmė bei plonas ledo sluoksnis. Taip mažėja šaldiklio efektyvumas.
Šiuolaikiškesni šaldikliai ir šaldytuvai su integruotu šaldikliu seka temperatūros ir drėgmės lygius, turi pažangią „No Frost“ funkciją, kuri automatiškai pašalina drėgmę ir neleidžia susidaryti ledui. Tačiau, kaip ir minėta, net ir moderniausius šaldiklius reikia išjungti bei išvalyti.
Mitas nr. 4. Šaldytuve būtina palaikyti kuo žemesnę temperatūrą
Drėgmės lygį reguliuoja ir modernesni šaldytuvai. Teisingai pasirinktas drėgmės lygis ir temperatūra leidžia net dukart ilgiau išlaikyti produktų šviežumą. Tuo metu per žema temperatūra gali pažeisti vaisius ir daržoves, šie praranda skonį. Be to, intensyvesnis šaldymas reikalauja daugiau energijos.
Optimali šaldytuvo temperatūra yra apie +2°C iki +4°C, o šaldiklio – apie -18°C. Visgi, kaip akcentuoja E. Tamelytė, moderniuose šaldytuvuose kaip „Samsung Bespoke AI“, galima nustatyti skirtingas temperatūras skirtingose šaldytuvo zonose, pritaikant jas konkretiems produktams. Šiuos nustatymus įmanoma stebėti ir reguliuoti nuotoliu – per minėtą „SmartThings“ programėlę.
Mitas nr. 5. Naujam šaldytuvui nereikia reguliaraus patikrinimo ar aptarnavimo
Paprastai priežiūros ir remonto reikalauja senesni, gyvenimo matę šaldytuvų modeliai. Tačiau, nors ir yra gerokai patikimesni (kai kurioms dalims, tokioms kaip kompresorius suteikiama net ir 20 metų garantija), modernius šaldytuvus taip pat reikia prižiūrėti ir reguliariai aptarnauti. Kartais gali prireikti patikrinti aušinimo rites, vandens filtrus (jei tokie yra) ar kitus komponentus.
Tiesa, modernesniuose modeliuose yra pritaikyta nemažai inovacijų, kurios prižiūrėti įrenginius leidžia gerokai paprasčiau. „Samsung SmartThings“ programėlė gali ne tik priminti apie tam tikrų filtrų pakeitimą, bet ir atlikti išmaniąją šaldytuvo diagnostiką, nustatyti galimas problemas ir net pasiūlyti sprendimus ar nukreipti į techninės priežiūros specialistus.
„Technologijos tobulėja tiesiog dienomis, koja kojon žengia ir dizaino sprendimai. Ateityje, panašu, dirbtinis intelektas taps vis labiau išmanesniu. Jis gali mokytis iš mūsų įpročių, dar labiau optimizuoti energijos sąnaudas ir daryti kasdienybę paprastesne“, – apibendrina „Samsung“ atstovė.