2025 m. rugsėjo 16 d. pasirašyta Lietuvos policijos šakos kolektyvinė sutartis.
Sutartį pasirašė Policijos departamentas iš vienos pusės ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija, Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas ir Profsąjungų centras iš kitos pusės.
Sutartyje numatytos garantijos galios visiems policijos darbuotojams:
- Darbuotojai, išdirbę policijos įstaigose 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 metus skatinami vienkartine pinigine išmoka, 2 darbo dienų papildomomis mokamomis atostogomis, padėka arba vardine dovana. Skatinimo priemonė suderinama Centriniame valdymo komitete;
- Darbuotojai Darbo kodekse nustatytų švenčių dienų ir gyvenimo metų jubiliejinių sukakčių progomis gali būti skatinami vienkartine pinigine išmoka, 2 darbo dienų papildomomis mokamomis atostogomis, padėka arba vardine dovana.
- Darbuotojui, auginančiam bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki 14 metų ir neturinčiam teisės į Darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalyje nustatytas papildomas poilsio dienas, suteikiama 1 poilsio diena pirmąją mokslo metų dieną.
- Darbuotojams suteikiama iki 3 darbo dienų artimų giminaičių laidotuvėms.
- Darbuotojams suteikiama iki 2 darbo dienų per mėnesį vykti į sveikatos priežiūros įstaigą.
- Darbuotojams gali būti taikoma skatinimo priemonė – kvalifikacijos tobulinimo finansavimas iki 1 pareiginės algos dydžio sumos per metus – už nepriekaištingą tarnybinių (darbo) pareigų atlikimą, taip pat kai darbuotojo tarnybinė veikla (veikla) įvertinama kaip viršijanti lūkesčius.
- Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bendras nepertraukiamas darbo policijos įstaigose stažas prilyginamas ilgalaikiam nepertraukiamam darbui pas tą patį darbdavį, už kurį suteikiamos papildomos atostogos.
- Policijos pareigūnams, įgijusiems teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją ir pačių prašymu pageidaujantiems būti atleistiems iš vidaus tarnybos mokama Centriniame valdymo komitete nustatyto dydžio išeitinė išmoka, jeigu, vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 77 straipsniu, nesusitariama kitaip.
- Darbuotojams 1 kartą per kalendorinius metus gali būti suteikiamos papildomos mokamos atostogos reabilitacijai iki 10 darbo dienų, o profesinės sąjungos nariui – suteikiamos.
Papildomos garantijos sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams:
- Profesinės sąjungos nariui, auginančiam vieną vaiką iki 8 metų, per 3 mėnesius suteikiama 1 papildoma poilsio diena;
- Profesinės sąjungos nariui suteikiamos 2 (dvi) papildomų atostogų dienos per kalendorinius metus, mokant jo vidutinį darbo užmokestį, su sąlyga, kad profesinės sąjungos narys neturi teisės į papildomas mokamas atostogas pagal nacionalinę ar kitos rūšies kolektyvinę sutartį ir neturi nepanaudotų atostogų dienų.
- Darbuotojui, ilgiau kaip 5 (penkerius) metus esančiam profesinės sąjungos nariu ir turinčiam daugiau kaip 20 (dvidešimties) metų darbo stažą policijoje, atleidžiamam iš darbo (pareigų, tarnybos) jo paties prašymu, išmokama jo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.
Su šakos kolektyvine sutartimi galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.
Šaltinis: Lietuvos policija