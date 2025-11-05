Įrašų srautas, kurį matote savo „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose, netrukus ims keistis akyse. „Meta“ ruošiasi pripildyti jį dirbtinio intelekto (DI) sukurtais vaizdais ir vaizdo įrašais, pasitelkusi partnerystę su viena pažangiausių vaizdų generavimo platformų – „Midjourney“. Pasak Dariaus Povilaičio, „Telia“ kibernetinio saugumo vadovo, toks žingsnis gali iš esmės pakeisti, kaip žmonės kuria ir vartoja turinį socialiniuose tinkluose – ribos tarp realybės ir DI nyksta taip greitai, kad daugelis nebeatskiria, kuo pasitikėti.
„Meta“ vadovas Markas Zuckerbergas neseniai patvirtino, kad bendrovė į savo rekomendacijų sistemas integruos didžiulį naują DI sukurto turinio srautą. Jis pabrėžė, kad DI skatina žmones kurti turinį, todėl didesnė DI įrankių plėtra socialiniame tinkle yra neišvengiama.
„Facebook“ užtvindys DI kurti įrašai
Pasak M. Zuckerbergo, socialiniai tinklai jau išgyveno dvi pokyčio bangas: pirmąją, kai vartotojai matė tik draugų ir šeimos įrašus, ir antrąją, kai srautus papildė profesionalūs turinio kūrėjai, kurių vartotojai neseka. Dabar platforma rengiasi trečiajai, DI sukurto turinio bangai. Todėl „Meta“ gausiai investuoja į „superintelekto“ kūrimą. Taip įmonė bando pasivyti tokius varžovus kaip „OpenAI“ ir „Google“.
„Jau dabar susiduriame su iššūkiu, kai DI sugeneruoti vaizdo įrašai atrodo stulbinamai realistiški. Pagrindinis pokytis vartotojams yra tas, kad nuotrauka ar vaizdo įrašas nebėra įrodymas, kad kažkas tikrai įvyko. Užuot aklai tikėjus vaizdais, žmonės turės labiau pasikliauti patikimais šaltiniais, dažniau tikrinti informaciją. Iššūkis dabar yra ne išsigąsti technologijos, o išmokti su ja gyventi“, – sako D. Povilaitis.
Dar vienas svarbus „Meta“ žingsnis – spalį paskelbta partnerystė su DI vaizdų kūrimo milžine „Midjourney“. „Meta“ DI vadovas Alexandras Wangas patvirtino, kad „Meta“ naudos ne tik „Midjourney“ technologiją, bet ir jos išskirtinį vizualinį braižą. Tai reiškia, kad abi įmonės glaudžiai bendradarbiaus, jų komandos dirbs išvien, jog „Meta“ programėlėse atsirastų aukščiausios klasės DI vaizdų generavimo funkcijos.
Šios partnerystės rezultatai jau matomi JAV. DI vaizdų generavimo mygtukai atsiranda „Facebook“ įrašų kūrimo lange, panašios funkcijos diegiamos ir pokalbių programėlėse „WhatsApp“ bei „Instagram“. Centrine ašimi tampa „Meta AI“ programėlė, kurios srautas paremtas būtent DI sukurtu turiniu.
Šiuo metu ne visos „Meta“ DI funkcijos veikia Lietuvoje. Nors kompanija jau pradėjo diegti „Meta AI“ pokalbių asistentą Europoje per „Facebook“, „Instagram“, „WhatsApp“ ir „Messenger“ programėles, lietuviams prieinamos tik teksto kūrimo funkcijos be galimybės generuoti ar redaguoti vaizdus.
Skaičiuokite žmonių pirštus: kokių klaidų vis dar palieka DI?
DI technologijos tobulėja žaibo greičiu, tačiau jos vis dar palieka tam tikrų klaidų. „Telia“ kibernetinio saugumo vadovo teigimu, svarbiausia – išlikti kritiškiems ir atkreipti dėmesį į detales.
„Nors DI greitai mokosi, jis vis dar sunkiai supranta žmogiškumą. DI vaizdus dažniausiai išduoda žmonių rankos – pirštai būna keistai išlenkti, kartais jų per daug ar per mažai, delnai gali būti per daug lygūs. Atkreipkite dėmesį į akis – ar žvilgsnis neatrodo tuščias, o vyzdžiai vienodi. Šypsena taip pat gali būti per daug tobula, dirbtinė, arba dantys išdėlioti keistai. Net oda dažnai būna nenatūraliai plastikinė, be smulkių porų ar raukšlelių“, – sako D. Povilaitis.
Prieš patikint kiekviena internete pamatyta nuotrauka, ekspertas pataria atidžiau apžiūrėti aplinką, kurioje pavaizduoti daiktai ar žmonės. Anot D. Povilaičio, fonas dažnai atskleidžia dar daugiau klaidų.
„Pažiūrėkite į detales už pagrindinio objekto. DI vis dar ne iki galo gerai susitvarko su tekstu – užrašai ant marškinėlių, knygų ar pastatų fone dažnai būna beprasmiai arba iškraipyti simboliai. Taip pat ieškokite logikos klaidų: ar daiktai meta teisingus šešėlius? Ar pastatų, grindų plytelių raštai nėra keistai susilieję, ar vienas kito neuždengia?“ – pataria „Telia“ kibernetinio saugumo vadovas.
Kibernetinio saugumo eksperto teigimu, gebėjimas atpažinti klastotes yra svarbus, tačiau DI technologijos sukčiams atveria kelius ne tik skleisti dezinformaciją, bet ir kurti apgaules, efektyviau apgaudinėti žmones, kad išviliotų jautrią informaciją.
„Todėl šalia žmogaus atsargumo vis svarbesnės tampa saugumo programėlės kaip „Telia Safe“, kurios gali atpažinti grėsmes greičiau ir tiksliau nei žmogus“, – teigia D. Povilaitis. Programėlės funkcionalumas apima kelis saugumo sluoksnius: ji veikia kaip antivirusinė, turi specializuotą apsaugą nuo išpirkos reikalaujančių programų, kuri stebi ir blokuoja sukčiams būdingą veiklą. Programėlė atlieka ir prevencines funkcijas – tikrina, ar mobiliojo įrenginio operacinė sistema yra atnaujinta, bei leidžia vienoje vietoje peržiūrėti ir valdyti programėlių prieigas prie asmeninių duomenų.
„Meta“ žingsniai rodo aiškią kryptį: DI kurto turinio srautas virtualioje erdvėje tik augs. Viena vertus, tai atveria neribotas kūrybines galimybes milijonams žmonių. Kita vertus, tai užkrauna atsakomybę patiems vartotojams.
„Nors socialiniai tinklai patys stengiasi pagauti sukčius, diegia naujoves, dažniau prašo patvirtinti tapatybę, pavyzdžiui, prieš leidžiant reklamas, jų veiklos platformų kūrėjai sustabdyti negali. Tai reiškia, kad patys žmonės turi mokytis atskirti, kas tiesa, kas ne, dažniau tikrinti pirminius šaltinius, ir kur gali, pasitelkti technines galimybes, kurios leistų internete jaustis saugiau“, – sako D. Povilaitis.