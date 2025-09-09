Prie daugiabučio namo Mokolų g. 9, jau baigta automobilių stovėjimo aikštelės plėtra ir atnaujinimas. Gyventojai gali džiaugtis erdvesne, patogesne ir sutvarkyta aplinka.
Vietoje ankstesnės 319 kvad. m aikštelės dabar įrengta net 503 kvad. m ploto erdvė, kurioje telpa 32 automobiliai. Įrengiant aikštelę buvo ne tik paklota nauja asfalto danga, bet ir praplatinta teritorija, pakeisti kelio bortai, išsaugota dalis šaligatvio, kad judėjimas išliktų patogus.
Čia numatyta galimybė įrengti tris elektromobilių stovėjimo vietas su įkrovimo stotelėmis, taip pat pasirūpinta gyventojais, turinčiais specialiųjų poreikių – aikštelėje įrengtos dvi vietos automobiliams su pritaikytu judėjimo taku, sužemintais bortais ir taktiliniais indikatoriais, užtikrinančiais saugų bei patogų naudojimąsi.
Aikštelė suprojektuota taip, kad atitiktų gyventojų poreikius, pasirūpinta ir lietaus vandeniu, kad aikštelė būtų ilgaamžė ir funkcionali.