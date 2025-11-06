Marijampolės kino teatro „Spindulys“ lankytojai šią savaitę pastebėjo, kad penktadienio, lapkričio 7-osios dienos, repertuare nėra numatytų filmų seansų.
Kaip „Sūduvos gido“ redakcijai patvirtino kino teatro vadybininkė Aušrinė Šimaitienė, tą dieną kino teatras viešiems seansams durų neatvers – patalpos bus rezervuotos uždaram privačiam renginiui.
Pasak vadybininkės, tokie atvejai nėra dažni, tačiau kartais kino teatro erdvės nuomojamos įmonėms, organizacijoms ar bendruomenėms, norinčioms švęsti ar rengti uždarą susibūrimą netradicinėje aplinkoje. Tokiu metu kino salė ir kitos patalpos pritaikomos pagal renginio poreikius, todėl įprasta kino programa tą dieną negali būti vykdoma.
„Mūsų tikslas – suteikti galimybę naudotis kino teatro erdvėmis ne tik filmų peržiūroms. Vis dėlto suprantame, kad žiūrovams tai gali sukelti nepatogumų, todėl visada stengiamės apie pakeitimus informuoti iš anksto“, – sakė A. Šimaiteinienė.
Kino mėgėjai raginami nesijaudinti – jau nuo šeštadienio „Spindulys“ grįš prie įprastos veiklos ir rodys suplanuotus filmus.
Žiūrovams rekomenduojama pasitikrinti repertuarą kino teatro interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose bei, esant galimybei, bilietus įsigyti iš anksto.