Per pirmą 2025 m. pusmetį civilinės metrikacijos įstaigose susituokė 3985 poros. Daugiausia santuokų fiksuota Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje – 916. Į valstybinę apskaitą įtrauktos 865 bažnyčios ar konfesijų nustatyta tvarka sudarytos santuokos. Lietuvoje apskaitytos 1693 užsienio valstybėse įregistruotos santuokos.
Per šį laikotarpį buvo sudarytos 1143 vedybų sutartys. Iš jų 370 ikivedybinių sutarčių ir 773 povedybinės sutartys.
Prašymą įregistruoti santuoką būsimi sutuoktiniai gali pateikti bet kuriai Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigai. Be to, santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama civilinės metrikacijos įstaigos patalpose arba savivaldybės tarybos nustatytose reprezentacinėse vietose santuokoms registruoti. Jeigu reprezentacinės vietos nėra nustatytos, santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje.
Kad santuokos sudarymas bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sukeltų tokias pat teisines pasekmes kaip ir santuokos sudarymas civilinės metrikacijos įstaigoje arba konsulinėje įstaigoje, ji turi būti įtraukta į valstybės apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje.
Lietuvos Respublikos piliečiai užsienio valstybėse įregistruotas santuokas taip pat privalo įtraukti į apskaitą Lietuvoje, pranešdami apie jas civilinės metrikacijos įstaigai.
Abu sutuoktiniai turi teisę:
• pasilikti iki santuokos turėtą savo pavardę;
• pasirinkti kito sutuoktinio pavardę kaip bendrą pavardę;
• pasirinkti dvigubą pavardę, kai prijungiama sutuoktinio pavardė.
Jeigu Lietuvos piliečiai santuokos registravimo metu ar po santuokos įregistravimo pasirenka sutuoktinio ar sutuoktinės, kurių pavardė dokumento šaltinyje įrašyta ne lietuviškais rašmenimis, pavardę, ji gali būti rašoma lotyniškos abėcėlės rašmenimis.
Pernai per 1-ąjį pusmetį Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigose susituokė 4008 poros, į valstybinę apskaitą buvo įtrauktos 832 bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos. Į apskaitą Lietuvoje buvo įtrauktos 1351 Lietuvos piliečių užsienio valstybėse įregistruota santuoka.
Per pirmą 2024 metų pusmetį buvo sudaryta 1059 vedybų sutarčių, iš jų 375 ikivedybinių sutarčių ir 684 povedybinės sutartys.