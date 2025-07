Per pirmąjį šių metų pusmetį buvo sulaikyta ir konfiskuota virš 805 tūkst. oru iš Baltarusijos gabentų kontrabandinių cigarečių pakelių, rodo Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) duomenys. Be to, dėl įtarimų vykdant tokią kontrabandą arba padedant jai patekti į šalies teritoriją, pareigūnai sulaikė 96 asmenis.

Tokie duomenys paskelbti po ketvirtadienio įvykusio generalinės prokurorės Nidos Grunskienės iniciatyva sušaukto tarpinstitucinio darbinio pasitarimo. Kaip nurodo prokuratūra, su Vidaus reikalų ministerijos (VRM), policijos bei VSAT atstovais susitikta reaguojant į vis dažniau pasitaikančius atvejus, kai cigarečių ir kitų prekių kontrabandai yra panaudojami oro balionai bei bepiločiai orlaiviai.

Tarnybos tvirtina, kad daugelis oru gabenamos kontrabandos atvejų yra identifikuojami kaip tų pačių asmenų vykdoma sisteminė nusikalstama veika, todėl dažniausiai tokie incidentai tiriami apjungtuose ikiteisminiuose tyrimuose – kaip vienos nusikalstamos veikos epizodai.

Nurodoma, kad per 2024 m. ir pirmąjį šių metų pusmetį buvo pradėta 20 ikiteisminių tyrimų dėl kontrabandos gabenimo oro balionais arba dronais.

„Iš viso šio pobūdžio ikiteisminiuose tyrimuose šiuo metu įtarimai pareikšti 34 asmenims. Dar vienas reikšmingas šių metų rezultatas – dešimt baudžiamųjų bylų, kurios šiuo metu yra nagrinėjamos arba jau išnagrinėtos teismuose“, – informavo prokuratūra.

ELTA primena, kad trečiadienį Šalčininkų rajone pasieniečiai nutupdė iš Baltarusijos įskridusį lėktuvėlį. Anot VSAT, tokius lėktuvus paprastai naudoja kontrabandininkai.

„VSAT apie įvykį, kaip nustatyta tokiais atvejais, informavo už oro erdvės kontrolę atsakingą instituciją Karines oro pajėgas“, – nurodyta VSAT pranešime spaudai.

Panašaus tipo ir konstrukcijos skraidyklių sieną su Baltarusija saugantys pareigūnai yra nutupdę ne vieną. Pasieniečių teigimu, jas naudoja kontrabandininkai nelegaliems rūkalams į Lietuvą skraidinti.

Šiemet pasieniečiai jau perėmė 34 bepiločius, kuriais, įtariama, iš Baltarusijos bandyta skraidinti rūkalus. Pernai kontrabandininkai taip neteko 54 skraidyklių. Perimtų oro balionų, kuriais iš Baltarusijos irgi skraidinamos cigaretės, skaičiai yra 226 pernai ir 348 šiemet.