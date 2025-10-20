Šiandien, spalio 20-ąją, minima Tarptautinė virėjų diena, skirta pagerbti šio amato meistrus ir jų indėlį į mūsų kasdienį gyvenimą per maistą.
Ši diena – tai puiki proga prisiminti ne tik profesionalius virėjus, bet ir įsigilinti į mūsų šalies kulinarijos tradicijas bei jų istoriją.
Pirmoji lietuviška receptų knyga „Vilniaus virtuvės knyga“ dar išleista 1903 metais, o jo sudarė Antanina Staniūnaitė.
Šioje receptų knygoje buvo pateikiami ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos tautų virtuvės patiekalų receptų, kartu su praktiniais patarimais apie maisto gaminimo ypatybes.
Neabejojama, kad leidinys ženkliai prisidėjo gastronominės kultūros populiarinimo – knyga praplėtus mūsų kulinarines ribas, buvo parašyta paprasta ir suprantama kalba, todėl ją galėjo naudoti tiek miesto, tiek kaimo gyventojai.
Minint Tarptautinę virėjų dieną verta prisiminti, kad virtuvės tradicijos, įskaitant pirmąją lietuvišką receptų knygą, gyvuoja ir toliau formuoja mūsų gastronominį paveldą. Galbūt ir Jūs šiandien pasidalinsite savo mėgstamais receptais su artimaisiais ar draugais?