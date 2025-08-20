Kalvarijos savivaldybės gyventojai informuojami, kad pagal pasirašytą sutartį su UAB „Kapinių valdymo sprendimai“ bus atliekami Kalvarijos savivaldybėje esančių kapinių skaitmenizavimo darbai.
Atkreiptinas dėmesys, kad siekiant nustatyti kapinių ribas, suskirstyti į kvartalus, darbų metu jos bus filmuojamos drono pagalba. Nustačius kapinių ribas ir kvartalus, rugsėjo mėn. bus atskirai fotografuojama kiekviena kapavietė.
Detalesnės informacijos apie atliekamus darbus ir darbų trukmę galite pasiteirauti seniūnijoje.
Šaltinis: Kalvarijos savivaldybės administracija