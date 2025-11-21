Marijampolėje pradedami dar vieno patogaus ir laukto tako įrengimo darbai. Kairiajame Šešupės krante, nuo senosios užtvankos iki Karklų g., bus nutiestas naujas pėsčiųjų ir dviračių takas, kuris taps dar viena patogia jungtimi kasdieniams maršrutams ir laisvalaikiui.
Čia atsiras 2,5 metrų pločio dviračių takas su asfaltu ir pėsčiųjų takas su trinkelėmis, taip pat atkarpos, kur pėstieji ir dviratininkai galės keliauti tuo pačiu taku. Viso tako ilgis – beveik 1 kilometras.
Visame ruože bus įrengtas modernus apšvietimas ir lietaus nuvedimo sistema, kad taku būtų saugu ir patogu naudotis bet kuriuo metų laiku.
Ypatinga šio projekto dalis – 66 metrų ilgio takas ant vandens. Jis bus įrengiamas tose vietose, kur tarp kranto ir vandens trūksta vietos įprastai takų dangai. Konstrukcija bus saugi, su patvariais kompozitiniais paviršiais ir apsauginiu turėklu.
Projektuojant šį taką daug dėmesio skirta žmonių su negalia poreikiams. Borteliai pažeminami iki dangos lygio, o prie perėjų ir kitose svarbiose vietose bus įrengtos specialios reljefinės trinkelės. Takų paviršiai formuojami taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir jie neapledėtų.