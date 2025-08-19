Rugsėjui ruošiasi ne tik moksleiviai – naujam etapui rengiasi ir studentai. Jei mokiniai dar kliaujasi tėvais, tai studijuojantis jaunimas žengia jau savarankiško gyvenimo žingsnius. Tūkstančiai studentų susidurs su realybe: reikia patiems gaminti, planuoti maistą ir svarbiausia – neišleisti visų pinigų per pirmas savaites.
Prekybos tinklas „Iki“ pranešime spaudai dalijasi keletu paprastų gudrybių, kurios palengvins šias užduotis.
Pasak Gintarės Kitovės, „Iki“ komunikacijos vadovės, rugpjūčio antroje pusėje sujudimas juntamas ne tik kanceliarijos, mokyklinių prekių ar šviežio derliaus skyriuose.
„Vėl pastebimai ūgteli pirkėjų srautai arčiau aukštojo mokslo įstaigų, ir į miestus atvykę studentai rūpinasi savo buitimi. Perka švaros, valymo priemonių bendrabučiams susitvarkyti, ilgiau negendančių ir lengvai panaudojamų pigių produktų, tokių kaip konservai, tradiciniai ir greitai paruošiami makaronai, koldūnai ir pan. Dažnam išsigelbėjimu tampa ir jau paruoštas maistas, kurį galima valgyti iškart arba belieka pasišildyti – nuo trikampių sumuštinių, mišrainių, salotų iki Kyjivo kotletų su bulvių koše“, – pastebėjimais dalijasi G. Kitovė.
Ar pirmame, ar paskutiniame kurse, studentai susiduria su įvairiais iššūkiais, ir efektyvus išlaidų valdymas tampa svarbia finansinės nepriklausomybės dalimi. Viena iš sričių, kuriai dažnai skiriame didelę dalį savo lėšų, yra maistas. Kaip sumažinti šias išlaidas be didelio vargo ir drastiškų permainų?
„Daugelis taupymo patarimų yra universalūs visiems – pavyzdžiui, pirkinius planuoti, naudotis akcijomis, tapti lojalumo programos nariais ir išnaudoti visas jos naudas. Galima gauti papildomų geros kainos pasiūlymų, staigmenų per gimtadienį, nuolaidų šviežiems vaisiams, daržovėms paprasčiausiai už nueitus kasdienius žingsnius su „Walk15“ programėle. Tačiau studentiškas gyvenimas turi savų niuansų, kurie gali padėti sutaupyti dar daugiau“, – sako G. Kitovė.
Tapkite „Bendrabučio šefais“ – gaminkite keliese
Kodėl gaminti vienam, kai galima susiburti su kambario draugais ar kaimynais? Organizuokite „maisto vakarėlį“ – kiekvienas atsineša po kelis ingredientus, o gaminate visi kartu. Vieno – vištienos krūtinėlė, kito – daržovės, trečio – ryžiai. Gal kažkuris moka tobulai iškepti mėsą, kitą mama išmokė skanų garnyro receptą – pasidalinsite ne tik išlaidomis, bet ir patirtimi. Rezultatas: visi pavalgė, mažiau išlaidų, o viską lydės ir juokas. Tai veikia net ir tuomet, jei visko negaminate patys – pavyzdžiui, šeimyninėje balandėlių pakuotėje viena porcija žmogui išeis pigiau. Tad verta su bičiuliais drauge suplanuoti, ką valgysite.
Kuprinėje turėkite užkandžių ir gėrimo
Studentiškas gyvenimas dažnai reiškia valgyti kelionėje – tarp paskaitų, bibliotekoje, parke su draugais. Todėl pasiruoškite „mobilaus maisto“ arsenalą: turėkite batonėlių, vaisių, sumuštinį ar salotų. Peralkus bus sunku atsispirti norui eiti pavalgyti kažkur mieste ar užsisakyti maisto į namus. Verta investuoti ir į gerą termo puodelį – namie paruošta kava ar arbata per dieną sutaupo nemažai pinigų.
Neišmeskite pinigų į šiukšliadėžę – šviežio maisto pirkite tiek, kiek reikia
Protingai apsipirkti – tai nereiškia tik sumaniai pasinaudoti akcijomis. Na ir kas, kad pigiau įsigijote kokių nors produktų, kurie „gali praversti“, jeigu vėliau jie nesuvalgyti atsidurs šiukšlių dėžėje. Namuose išmetama daug maisto – tai kenkia ne tik aplinkai, bet ir paprasčiausiai kišenei. Todėl šviežių produktų, tokių kaip vaisiai, daržovės, mėsa, žuvis, pieno produktai, kulinarija, pirkite tiek, kiek planuojate suvartoti artimiausioje ateityje. Derėtų įvertinti ir turimą vietą šaldytuve – jei ją dalijatės su kitais, pagalvokite, ar viską sutalpinsite.
Jeigu valgysite tą pačią dieną – pasidairykite produktų lentynose su besibaigiančio galiojimo prekėmis, kurioms taikomos nuolaidos. Sutaupysite ir išvengsite maisto švaistymo.
Verčiau per akcijas investuokite į bakalėjos prekes
Dar vienas būdas ilgainiui sutaupyti – ilgai negendančių produktų per akcijas įsigyti didesnį kiekį. Protinga pasirūpinti mėgstamos kavos, sausainių, aliejaus, prieskonių, sausų pusryčių, kruopų, makaronų, žuvies ar mėsos konservų atsargomis. Šie produktai laikosi ilgai ir iš jų galima ruošti šimtus skirtingų patiekalų. Pridėjus kintančius ingredientus – sezonines daržoves ar mėsą su akcija – gausite visiškai skirtingus skonius.
Išmokite kasdienius produktus lengvai patobulinti
Nereikia būti profesionaliu virtuvės šefu, kad patys paprasčiausi baziniai produktai lengvai virstų skaniais, pilnaverčiais patiekalais. Pažvelkite kūrybiškai ir nebijokite eksperimentuoti. Pavyzdžiui, jei pabodo studentiška klasika greitai paruošiami makaronai, į juos įdėkite virtą ar keptą kiaušinį, įpjaustykite žalumynų, daržovių, grybų, paskaninkite aštriu ar sojų padažu. Jeigu įdėsite ir mėsos, pavyzdžiui, vakar keptos vištienos, turėsite ne tik užkandį, bet ir sočią vakarienę.
Pigi tuno skardinė gali tarnauti kaip skanus padažas makaronams – pavyzdžiui, kartu su pomidorais, svogūnais, prieskoniais, ir, jei norite, sūriu. Įgūdžių praktiškai nereikės jokių, o paprastą, bet gardų naminį patiekalą turėsite per 10-15 minučių.
O jei akcija kukurūzų traškučiams – pagalvokite, kaip juos esate valgę per atostogas ar meksikietiškame restorane? Pakaks vos kelių nebrangių priedų, tokių kaip konservuotos pupelės, kukurūzai, faršas ar kita mėsa, sūris, grietinė, ir vienas pakelis ne tik puikiai numalšins alkį, bet ir įkvėps pasitikėjimo savo jėgomis virtuvėje.