Trečiadienio vakarą Marijampolėje vyko penktasis ir jau priešpaskutinis šio sezono projekto „Spindulio“ kino teatras po atviru dangumi“ seansas. Žiūrovai turėjo progą pamatyti režisierės Aistės Stonytės dokumentinį filmą „Mamutų medžioklė“.
Renginys tradiciškai prasidėjo kino teatro direktorės Kristinos Dobrovolskienės sveikinimo žodžiu, po kurio kino teatro vadybininkė Aušrinė Šimaitienė supažindino susirinkusius su filmo tematika bei kontekstu.
„Mamutų medžioklė“ – tai nacionaliniuose kino apdovanojimuose „Sidabrinė gervė“ geriausio dokumentinio filmo kategorijoje triumfavęs kūrinys. Filmas pasakoja apie 1968 metų Kauno dramos teatro režisieriaus Jono Jurašo kūrinį – spektaklį „Mamutų medžioklė“, kuris netikėtai tapo itin populiarus tarp žiūrovų.
Bilietai į šį spektaklį buvo tiesiog šluojami, tačiau tokia sėkmė itin nepatiko sovietinei valdžiai. Pastaroji uždraudė spektaklį, tačiau teatro kolektyvas slapta surengė paskutinį vaidinimą, kuris buvo nufilmuotas.
Deja, nufilmuota juosta vėliau mįslingai dingo, o režisierius Jonas Jurašas buvo priverstas palikti Lietuvą.
Aistės Stonytės darbas – „amžinas“ pasakojimas apie laisvės troškimą ir kovą už ją, kuri niekada nesibaigia. Filme akivaizdžiai juntamos paralelės su dabartine Ukrainos kova už savo laisvę ir kultūrą, kas dar labiau sustiprina filmo emocinę įtaigą. Be to, ši juosta yra itin asmeniška režisierei – legendiniame spektaklyje vaidino ir Aistės Stonytės tėvas Česlovas Stonys. Taigi, kūrėja turėjo galimybę artimai susipažinti su gyvais to meto įvykių liudininkais.
Po filmo seanso marijampoliečiai nesiskirstė namo – vyko diskusija su pačia režisiere Aiste Stonyte bei žinomu kultūros žurnalistu Algiu Vaškevičiumi.
Pokalbio metu aptarti filmo kūrimo užkulisiai, jo simbolika ir neblėstantis laisvės siekis, kuris įkvepia ir šiandienos kartas. Renginio metu užsimezgė gyvas dialogas, kuriame dalyvavo tiek kino entuziastai, tiek kultūros specialistai, kas leido dar giliau suvokti filmo prasmę ir aktualumą.
Renginys Marijampolėje dar kartą priminė, kaip svarbu nepamiršti istorijos, vertinti laisvę bei ją ginti, o kultūra ir menas čia vaidina itin reikšmingą vaidmenį.
Projektu „Spindulio“ kinas po atviru dangumi siekiama atliepti intelektualaus Lietuvos kino, ugdančio kultūrinį žmonių sąmoningumą, poreikį Marijampolės apskrities gyventojams. Projektu siekiama edukuoti žiūrovus, didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą, mažinti socialinę bei kultūrinę atskirtį teikiant aukštos kokybės paslaugas. Šia programa taip pat siekiama populiarinti tiek pripažintų, tiek ir neatrastų kino kūrėjų darbus bei pristatyti naujausias kino tendencijas, supažindinti žiūrovus su kino meno kūrimo ypatybėmis bei kalbėti Lietuvos visuomenei aktualiomis temomis.
Projektą „Spindulio“ kinas po atviru dangumi dalinai finansavo Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos ir Marijampolės savivaldybė.
