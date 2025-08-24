Nors kalendorius metų pradžią žymi sausį, daugeliui žmonių tikrieji nauji metai prasideda rugsėjį. Po vasaros atostogų ar darbo tempo pokyčių, ruduo tampa savotišku starto mygtuku – laiku, kai išsikeliame tikslus, permąstome kasdienybę ir ieškome naujų būdų augti. Kaip siekti užsibrėžtų tikslų, neperdegti ir reaguoti net jei išsikeltų lūkesčių nepavyko pateisinti?
„Net jei mokyklą palikome prieš daugelį metų, iš vaikystės atsineštas jausmas, kad ruduo reiškia naują etapą, lieka su mumis. Tai natūralu – po vasaros atsiranda daugiau noro permąstyti savo tikslus, pasirūpinti sveikata ir pradėti naujus įpročius, o lėtesnis vasaros tempas pagreitėja, todėl neretai gali kelti papildomą stresą bei nerimą“, – sako „Eurovaistinės“ vaistininkė Miglė Kaminskaitė.
Psichologė Sonata Vizgaudienė priduria, kad nuolatinis tobulėjimas – žmogaus prigimtis.
„Žmogui labai svarbu jausti, kad jis tobulėja ir atranda naujų dalykų savo gyvenime. Tai suteikia prasmės – tiek plačiąja prasme, tiek kasdienybėje. Todėl reguliariai kyla vidinis poreikis atsinaujinti, įnešti naujovių į savo gyvenimą. Dėl to tokie etapai kaip Naujieji metai ar rugsėjo pradžia tampa simboline proga pradėti iš naujo“, – tvirtina S. Vizgaudienė.
Tikslai turėtų būti asmeniški
Pasak S. Vizgaudienės, svarbiausia, kad nauji tikslai bei rezoliucijos būtų prasmingos asmeniškai, o ne primestos aplinkos.
„Pavyzdžiui, jeigu nusprendžiau sportuoti tik todėl, kad sportuoja visi, didelė tikimybė, kad greitai pasiduosiu. Užsibrėžiant tikslus reikia kelti klausimus sau – kodėl man to reikia? Kur aš panaudosiu savo naujus įgūdžius? Ar tai tikrai svarbu man, o ne kitiems? Tokiu atveju labai naudinga tarsi įsivertinti tikslo svarbą skalėje nuo 0 iki 10 – jeigu tikslas ir jo rezultatas man vertas bent 7–8 balų, tikėtina, kad jis svarbus ir pavyks jo siekti“, – pasakoja psichologė.
Jai pritaria ir „Eurovaistinės“ vaistininkė pridurdama, kad keliami tikslai pirmiausia turėtų būti realistiški ir įgyvendinami palaipsniui.
„Geriausias būdas pasiekti rezultatų – pradėti nuo mažų, lengvai įgyvendinamų žingsnių. Pavyzdžiui, jei išsikėlėte tikslą maitintis sveikiau, nebūtina iš karto keisti viso valgiaraščio. Galite pradėti nuo paprasto tikslo kiekvieną dieną išgerti stikline daugiau vandens ar įtraukti bent vieną papildomą daržovę į pietus. Tai atrodo nedaug, tačiau būtent tokie maži pokyčiai ilgainiui atneša didžiausią rezultatą“, – akcentuoja M. Kaminskaitė.
Kantrybė ir pastovumas – kelias pokyčių link
S. Vizgaudienės teigimu, siekiant įgyventi savo rezoliucijas ir tikslus, reikia susidėlioti aiškų planą.
„Vien nusipirkti sporto klubo metinį abonementą neužtenka, rekomenduojama prieš imantis pokyčių nuspręsti, ką konkrečiai darau, pavyzdžiui, sportuoju antradieniais ir ketvirtadieniais 18 val. Geriausia pradėti mažais žingsniais, tarkime, sportuoti vieną kartą per savaitę, vėliau pridėti antrą, trečią. Staigus tikslas sportuoti penkis kartus per savaitę dažnai baigiasi nusivylimu ir greitu metimu“, – pažymi S. Vizgaudienė.
Jos teigimu, svarbu suprasti, kad įpročiai nesusiformuoja per dieną – jiems reikalinga kantrybė, užsispyrimas ir nuoseklumas.
„Svarbiausia grįžti prie plano, o ne viską mesti. Taip pat išlaikyti motyvaciją padeda apdovanojimų sistema, pavyzdžiui, pasiekus mažą tikslą, nusipirkti naują sportinę aprangą ar padaryti kažką, kas jus džiugina“, – sako S. Vizgaudienė.
Nepavykus įgyvendinti tikslų, neverta savęs bausti
Natūralu, kad kelias įtvirtinant naujus įpročius ir siekiant rezultatų, pasak vaistininkės, gali būti sudėtingas, todėl labai svarbu tinkamai reaguoti į nesėkmes.
„Svarbu suprasti, kad nepavykęs planas nėra nesėkmė, juk gyvenimas dažnai pakoreguoja mūsų planus. Jei kelias dienas nepavyko laikytis naujų įpročių, tai nereiškia, kad viskas žlugo. Vietoje kaltės verta tiesiog grįžti prie plano kitą dieną. Maži nukrypimai yra natūrali proceso dalis“, – pasakoja M. Kaminskaitė.
Psichologė primena, kad nesėkmė – ne priežastis viską mesti, todėl nepavykus, verta palaukti ir prie tikslų sugrįžti kitu laikotarpiu.
„Kartais mes turime daug svajonių ir fantazijų, tačiau ne visoms joms yra atėjęs laikas. Jei nepavyko pasiekti savo tikslų – tai ženklas, kad kol kas prioritetai yra kitur. Svarbiausia išlikti lankstiems ir kantriems, nes norai gali tapti realiais tik tuomet, kai jie yra pakankamai reikšmingi jūsų gyvenime“, – tvirtina S. Vizgaudienė.