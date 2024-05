Eidami miegoti retai susimąstome, kad įvairių nugaros skausmų, sutrikusio miego ar alergijų priežastimi gali būti nepatogus, senas ar netinkamai prižiūrimas čiužinys. Sveikatos specialistai sako, kad nuo čiužinio išties priklauso ne tik miego kokybė, bet ir įvairūs tarsi be priežasties atsirandantys sveikatos sutrikimai ar negalavimai.

„Miegodami galime ir nejausti, kad kažkas nepatogu, kad kūnui sunku, bet nekokybiškas ar konkrečiam žmogui netinkamas čiužinys lemia neteisingą padėtį miegant, kuomet kūnas įdumba ne tiek, kiek reikia, ir ne taip, kaip reikia. Dėl to gali ne tik sutrikti miegas, bet ir atsirasti nugaros ar sprando skausmai. Be to, dėl netinkamai prižiūrimo ar seno čiužinio, kuriame mėgsta užsiveisti dulkių erkutės, gali kilti alergija ar odos susijautrinimas“, – komentuoja „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Inga Pociulienė.

Minkštesnis ar kietesnis?

Pasak vaistininkės, vienas dažniausiai pasitaikančių nepatogaus čiužinio požymių yra nugaros ar sprando skausmai. Paprastai tai lemia netinkamo kietumo čiužinys.

„Jokių stuburo problemų neturintiems žmonėms paprastai geriausiai tinka vidutinio kietumo čiužiniai, o tiems, ką jau kamuoja nugaros skausmai, geriau rinktis kietesnius čiužinius. Jei norima optimalaus komforto nugarai, verta pagalvoti apie taip vadinamus anatominius čiužinius su skirtingo kietumo zonomis. Tos vietos, kur kūnas labiausiai spaudžiasi žemyn, paprastai yra minkštesnės, pavyzdžiui, pečių ar klubų vietoje, o nugaros dalyje – kietesnės. Tai leidžia kūnui gulint išlikti taisyklingoje padėtyje, nekelia įtampos stuburo srityje, nėra perteklinio raumenų įtempimo“, – aiškina I. Pociulienė.

Čiužinį taip pat rekomenduojama rinktis pagal svorį. Kuo žmogaus svoris mažesnis, tuo labiau jam tinka minkšti ar vidutinio kietumo čiužiniai. Turintys antsvorio turėtų rinktis kietus ar net labai kietus čiužinius.

Savo ruožtu, lovų, čiužinių ir miegamojo aksesuarų gamybos įmonės „Lonas“ vadovas Domas Jakutis sako, kad tam tikros žmonių grupėms visada vertėtų rinktis kietesnius čiužinius.

„Vyresnio amžiaus žmonėms, senjorams ir tiems, kam sunku judėti, geriau tinka kietesnis pagrindas, nes taip paprasčiau atsiremti verčiantis ant kito šono ar lipant iš lovos. Vaikams taip pat rekomenduojamas kietesnis pagrindas, kad teisingai augtų ir formuotųsi jų stuburas“, – aiškina jis.

Svarbi ir čiužinių sudėtis bei žaliavų savybės. Pavyzdžiui, naktimis nuolat šąlantiems geriausia rinktis viskoelastinius čiužinius, o gausiai prakaituojantiems – spyruoklinius. Tai leis organizmui tinkamai reguliuoti savo temperatūrą ir patogiai išsimiegoti.

D. Jakutis sako, kad renkantis čiužinius, juos būtina išbandyti. Nepakanka tik pamaigyti ranka, reikia atsigulti ant čiužinio, pagulėti atsipalaidavus, pasiversti nuo šono ant šono – tik taip galima pajausti, ar kūnas atsipalaiduoja, ar čiužinys tinka, o gal yra absoliučiai nepatogus, per kietas arba per minkštas.

„Vieniems čiužinys tinka iškart, kitiems kūnas prie teisingo miego pagrindo pripranta per 2-3 savaites, tad nereikėtų po pirmos sąlyginai nepatogios nakties skubėti keisti čiužinio. Juokaujame, kad naujas čiužinys – kaip reabilitacija, reikia laiko, kad kūnas pajustų teigiamą pokytį. Vis dėlto tiems, kas taip ir „nesusigyvena“ su pirkiniu, leidžiame vieną kartą pasikeisti čiužinį į kitą“, – kalba „Lono“ vadovas.

Tinkama priežiūra užkerta kelią alergijai

Gera savijauta priklauso ne tik nuo tinkamai pasirinkto, bet ir teisingai prižiūrimo čiužinio. Vaistininkė I. Pociulienė sako, kad laikui bėgant ant čiužinio kaupiasi dulkės, negyvos odos ląstelės, maisto ir kiti likučiai, o miegojimas ant nešvaraus čiužinio gali pasireikšti įvairiomis alerginėmis kvėpavimo takų ar odos reakcijomis.

„Jei nei iš šio, nei iš to ryte atsiranda kosulys ar čiaudulys, sloga, ašaroja akys – tai gali būti požymiai, kad reiškiasi alergija, sukelta seno arba nevalomo čiužinio. Alergines reakcijas gali sukelti ir dulkių erkutės, kurioms veistis nevalomi čiužiniai yra ideali terpė. Dulkių erkutėms veistis yra nepalankūs lateksiniai čiužiniai, visais kitais atvejais būtina reguliariai užtikrinti čiužinio higieną ir jį valyti“, – patarė „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė.

D. Jakutis pataria čiužinį reguliariai vėdinti – kadangi ant čiužinio praleidžiame bent 8 valandas kiekvieną naktį, to reikia, kad išdžiūtų mūsų kūno prakaitas. Taip pat bent kartą per kelis mėnesius reikėtų čiužinį išsiurbti dulkių siurbliu ir sukeisti galvūgalį su kojūgaliu arba apversti, jei čiužinys yra dvipusis. Tuo pačiu tai leis „atgaivinti“ labiausiai spaudžiamas čiužinio vietas ir atstatyti jo sluoksnius į pradinę padėtį.

Priklausomai nuo čiužinio būklės ir miegotojų – suaugusių ar vaikų – lengvai nusegamą čiužinio užvalkalą galima skalbti namų sąlygomis. Jautresniems ir alergiškiems žmonėms rekomenduojama dažniau skalbti ir patalynės, ir čiužinio užvalkalus, o neturintiems alergijų kartais neprisireikia čiužinio užvalkalo skalbimo ir kelis metus. O kol skalbiamas užvalkalas, čiužinio pagrindą rekomenduojama pravėdinti saugant nuo tiesioginių saulės spindulių.