Galvos skausmas, padidėjęs nuovargis ir sumažėjęs darbingumas, sutrikęs kvėpavimas, prastėjantis virškinimas – visa tai gali būti ne rimtų ligų požymiai, o tiesiog prastos laikysenos pasekmės, sako gydytojai.

Sukelia įvairias sveikatos problemas

Anot sveikatos priežiūros tinklo „Antėja“ kineziterapeuto Viktoro Simanavičiaus, netaisyklinga laikysena – tai tokia kūno padėtis, kuri sukelia papildomą apkrovą raumenims ir sąnariams, sukelia disbalansą ir gali lemti įvairias sveikatos problemas.

„Bloga laikysena dažnai atsiranda dėl netinkamų kasdienių įpročių, o jos pasekmės – skausmai ir įtampa nugaros, kaklo ir pečių srityse. Vėliau gali atsirasti lėtinis skausmas, kuris gali daryti įtaką ir galvos skausmams, kurie vadinami cervikogeninės (kaklinės) kilmės skausmais.

Kitos netaisyklingos laikysenos pasekmės – padidėjęs nuovargis ir sumažėjęs darbingumo lygis. Taip pat netaisyklinga laikysena gali didinti ir traumų bei sąnarių problemų riziką“, – pastebi specialistas.

V. Simanavičius išskiria penkis netaisyklingos laikysenos požymius:

1. Galva palinkusi į priekį, žmogus žiūri žemyn, jo kaklo raumenys įtempti;

2. Pakelti arba nuleisti, suapvalėję pečiai – žmogus susikūprinęs;

3. Per daug išlinkęs ar tiesus stuburas – žmogaus stuburas nenatūraliai išlenktas arba per daug tiesus.

4. Nelygus svorio pasiskirstymas – žmogaus svoris perkeltas ant vienos pėdos arba netolygiai paskirstytas, klubai pasisukę (rotuoti) arba pasvirę;

5. Neteisinga klubų ir kelio sąnarių padėtis – žmogaus klubai ir keliai nėra vienoje ašyje (linijoje), gali būti per daug įtempti arba silpnesni kojų raumenys.

Gerina savijautą, skatina pasitikėjimą savimi

O štai gera laikysena – tai kūno padėtis, kuri minimaliai apkrauna raumenis ir sąnarius. Teisinga laikysena sumažina įvairių skausmų, traumų ir kitų sveikatos problemų riziką, dėsto kineziterapeutas.

Pasak jo, taisyklingą laikyseną galima apibūdinti taip pat penkiais punktais:

1. Vertikali galvos padėtis – žmogaus galva tiesi, ausų linija sutampa su pečiais, jis žiūri tiesiai į priekį;

2. Pečiai atpalaiduoti ir simetriški – žmogaus pečiai nuleisti ir nesikūprinantys (neapvalėjantys);

3. Stuburas išlaiko natūralius fiziologinius linkius;

4. Svorio pasiskirstymas – žmogaus svoris tolygiai paskirstytas ant abiejų pėdų, keliai virš pėdų tiesioje ašyje;

5. Žmogaus klubų ir kelio sąnarių ašis tiesi.

„Taisyklinga laikysena turi nemažai privalumų: sumažina nugaros, kaklo ir pečių skausmus, gerina kvėpavimą ir virškinimą, padeda išlaikyti energiją ir mažina nuovargį, skatina geresnę kraujotaką ir nervų veiklą bei gerina savijautą ir skatina pasitikėjimą savimi“, – aiškina V. Simanavičius.

Jo teigimu, būtent kineziterapija yra viena iš pagrindinių priemonių koreguoti laikyseną ar šalinti jau atsiradusias problemas, atsiradusias dėl netaisyklingos laikysenos.

Kineziterapeutas pataria, kaip savarankiškai pagerinti laikyseną:

1. Pratimais: stiprinkite raumenis, ypač nugaros, pilvo ir pečių, kurie palaiko stuburą (čia svarbu kokybė ir reguliarumas, o ne kiekis);

2. Ergonomika: naudokite ergonomišką kėdę ir stalą, ypač jei dirbate sėdimą darbą;

3. Judėjimu: venkite ilgai sėdėti vienoje padėtyje, dažnai keiskite padėtį ir darykite pertraukas judėjimui;

4. Sąmoningumu: atkreipkite dėmesį į savo laikyseną ir reguliariai tikrinkite, ar ji yra tinkama;

5. Tempimo pratimais: reguliariai atlikite tempimo pratimus, kurie padeda išlaikyti lankstumą ir mažina raumenų įtampą.

Medikas ragina atsigręžti ir į kitas praktikas

V. Simanavičius užimena ir apie Lietuvoje taip plačiai nepaplitusios akupunktūros naudas savijautai. Akupunktūra – tai procedūra, kurios metu sterilios, plonos adatos yra įvedamos į raumenis, sausgysles ar jungiamąjį audinį. Manoma, kad šis metodas padeda subalansuoti organizmo energiją ir suteikia įvairios naudos sveikatai, pavyzdžiui, malšina skausmą, mažina stresą ir gerina bendrą savijautą.

„Moksliniais tyrimais nustatyta, kad akupunktūra veiksminga tokioms ligoms kaip lėtinis skausmas, migrena ir osteoartritas gydyti. Ji taip pat gali padidinti kitų gydymo būdų veiksmingumą, pavyzdžiui, nemigos, nerimo ir virškinimo problemų atvejais.

Akupunktūra paprastai yra saugi, kai ją atlieka apmokytas specialistas, ir gali būti ypač naudinga asmenims, siekiantiems holistinio požiūrio į sveikatą, ieškantiems tradicinę mediciną papildančių gydymo būdų arba žmonėms, kurie renkasi natūralius skausmo ir streso valdymo metodus“, – pasakoja specialistas.

Jo teigimu, akupunktūra gali padėti žmonėms, kenčiantiems nuo tokių negalavimų, kaip galvos, apatinės nugaros dalies, sąnarių skausmai, uždegiminės ligos ir pan.