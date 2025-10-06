Vilkaviškio parapijos namuose šiandien rinkosi Vilkaviškio r. asmenų su negalia piligrimų draugijos „Suartėkim“ nariai.
Jaukiame susitikime dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemerė Daiva Riklienė, Socialinės paramos skyriaus specialistės Raimonda Skripkiūnienė ir Janina Sabaliauskienė bei prelatas Vytautas Gustaitis.
Daugiau nei 17 metų veikiančiai draugijai pirmininkauja Anelė Dulinskienė. Organizacija teikia akredituotas socialinės reabilitacijos paslaugas asmenims su negalia. Bendrijos nariai aktyviai dalyvauja įvairiose šventėse, keliauja, rūpinasi asmenų su negalia užimtumu, propaguoja sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą.
„Piligrimystė – tai kelias ne tik per vietas, bet ir per širdis. Jūsų bendruomenė savo veikla kasdien liudija tikrąją kelionės prasmę – ėjimą vieniems link kitų, bendrystės ir tikėjimo stiprybę“, – kalbėjo vicemerė D. Riklienė.
Visi susirinkę nuoširdžiai pasidžiaugė draugijos vykdoma veikla bei linkėjo nariams toliau vykdyti prasmingus darbus ir džiaugtis vieni kitų draugyste.