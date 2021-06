Svarbiausios metų progos, kada reikėtų nepamiršti dovanų

Kam tik nepasitaiko, kad tiesiog pasimiršta tam tikra diena, proga ar šventė ir nenuperkate dovanų. Gali būti, kad pražiopsojote, pamiršote ar tiesiog netinkamai apskaičiavote laiką. Bet nuo fakto tai neapsaugo ir kažkas lieka nusivylę arba jūs patys patenkate į nepatogią situaciją. Norint, kad to nebūtų ir tam, jog visuomet pavyktų nustebinti artimuosius arba nevargti paskutinę minutę eilėse, sudarėme jums trumpą atmintinę, kokioms progoms dažniausiai reikia dovanų ir ką lengva pamiršti. Savaime suprantama, kad Šv. Kalėdų neįtrauksime, nes jų pražiopsoti, tiesiog, neįmanoma…

Šv. Valentino diena

Kiek daug vyrų nudega būtent vasario 14d. ir tik dienos eigoje prisimena arba visai pamiršta šią progą ir dėl to sulaukia nemalonės iš savo antrųjų pusių. Taip jau įprasta, kad per Šv. Valentino dieną porose mylimieji sveikina vieni kitus. Vyrai, dažniausiai inicijuoja dėmesį moterims, tačiau ir šios nelieka skolingos, mielai įsitraukdamos į veiklą arba pasiūlydamos ir savo sugalvotas staigmenas. Nepamirškite ir to, kad per šią dieną svarbiausias dalykas yra dėmesys vienas kitam. Nors ją dažniau pamiršta vyriškoji lytis, tačiau moterys taip pat turi įdėti savo indėlį.

Metinės

Nesvarbu kokios tai progos metinės (nuo santykius), tai yra viena iš dažniausiai pamirštamų švenčių. Kodėl? Ogi todėl, kad tų metinių būna labai daug. Gal pirmas, antras ar penktas metines pamiršti sunku, bet ką daryti, kai jų jau buvo 27 ar 33? Tokiu atveju, suprantama, kad vienas-kitas kartas gali ir pasimiršti. Dėl to įsiveskite priminimą į savo telefoną, kad šis kartotųsi kasmet, likus dviems savaitėms ar savaitei iki metinių ir, kad spėtumėte nupirkti dovaną.

Kovo 8 d.

Kovo aštuntoji yra tarptautinė moterų diena. Nors daug kur pasaulyje ji taip neminima, tačiau bent jau mūsų šalyje yra įdomi tradicija, kad visą šią dieną sveikinamos moterys. Tai yra daugiau simbolinė diena, o ne nacionalinio masto šventė, todėl, jeigu dirbate darbe, kur yra kolegių moterų, turite antrąją pusę arba norite priminti mamai, tetai, močiutei ar kitai brangiai moteriai, kad ji jums svarbi – pasveikinkite ją su šia diena. Geriausia dovana laikoma viena ar kelios tulpės.

Mamos diena

Mamos diena švenčiama kiekvienos gegužės pirmąjį sekmadienį. Tai – maloni, šiltų emocijų ir džiaugsmo pilna diena, kuomet visos mamos jaučiasi svarbios, mylimos ir labai reikalingos. Per mamos dieną geriausia būtų skirti laiko savo mamoms ir su jomis pasikalbėti, pavaišinti puodeliu kavos ar skaniu pyragėliu, įteikti gėlę ar kitą smulkią dovanėlę. Visgi daug kas pamiršta pasveikinti ne savo, bet antrųjų pusių mamas, kas irgi yra laikoma gero tono bei pagarbos ženklu.

Tėčio diena

Jeigu mamos diena švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį, tai tėvo diena yra birželio pirmąjį sekmadienį. Lyginant su mamos diena, jos svarbumas yra kiek mažesnis, tačiau tikrai nepamirškite savo tėčių bei skirkite jiems laiko. Kas liečia dovanas, vėlgi, geriausiai tiks laikas kartu bei maža, simbolinė dovanėlė, primenanti jiems, kiek daug dalykų kartu praėjote ir kaip smagu yra būti kartu.